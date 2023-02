Martedì 7 Febbraio 2023, 22:11







La Dream Team Roma è pronta ad accogliere nuove atlete da inserire nel proprio settore giovanile: è infatti aperta la fase di reclutamento per le bambine 2012-2013 (Under 12), e per le classe 2013-2016 (s3). Le promozioni sono valide fino al termine della stagione agonistica. La Dream Team Roma volley è un club di pallavolo femminile che svolge un ruolo sociale di grande rilievo. È in essere un protocollo d’intesa col Centro Antiviolenza del Municipio Roma IV di via Solazzi, a Torraccia, per combattere il tema della violenza sulle donne; un accordo con l’Associazione italiana contro le leucemie, ed una sinergia con Cittadinanzattiva Onlus, per promuovere iniziative di formazione rivolte a giovani e adulti su temi come l’educazione civica, il risparmio energetico e la tutela ambientale. Il sodalizio di Casal Bruciato, nato nel 2003, sta portando avanti un processo di crescita che mira ad arrivare ai risultati attraverso la costruzione di atlete complete. Le giovani vengono accompagnate nel loro percorso di vita, con la massima attenzione alle dinamiche psicologiche che caratterizzano determinate fasce di età. Il metodo adottato porta lo staff tecnico a ricercare un approccio ecologico, aperto al dialogo, che non insegni dettando nozioni, ma aiutando le atlete ad esprimersi al meglio delle proprie potenzialità, attraverso la sperimentazione di soluzioni tecniche in autonomia. L’obiettivo è far crescere tutti i gruppi, nessuno resta indietro, il rapporto coi tecnici è sereno, la maturazione personale continua. L’imperativo è l’inclusione, e proprio per questo il club gialloblù diventa la soluzione ideale per le più piccole, per poter vivere la loro età nella maniera più costruttiva possibile. La Dream Team Roma ha di recente trovato un accordo con la Lucky Red per la promozione del film d’animazione ‘Marcel The Shell’ in uscita il 9 febbraio nelle sale. Il piccolo e simpatico mollusco è pronto a conquistare il cuore delle giovani atlete, trasmettendo proprio quei valori di inclusione e di appartenenza ad una comunità, che sono alla base della filosofia del club.