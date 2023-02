Roma, il Vintage market dopo i 60mila visitatori di Natale torna all'ex deposito Atac di piazza Ragusa il 25 e il 26 febbraio

Ritorna a grande richiesta il prossimo sabato e domenica all'ex deposito Atac di piazza Ragusa il Vintage Market che a Natale ha superato ogni rosea aspettativa con 60.000 presenze, attirati dai 500 espositori che si sono alternati negli undici giorni della manifestazione. «Visto le migliaia di richieste del pubblico romano - dicono le organizzatrici Martina Fiori e Angela Sessa - abbiamo concesso il bis nel prossimo fine settimana, una due giorni con circa 200 espositori che ancora una volta si sono voluti mettere in gioco. Rispetto a Natale avremo un area del vintage e second hand molto più grande e diverse realtà con nuovi ospiti». Dai laboratori per i bambini dell’area kids che saranno dedicati al riuso e all'arte per i più piccoli (25 febbraio - ore 10.30 crea il tuo salvadanaio riciclando una bottiglia di plastica. Scegli il tuo animale preferito e il 26 febbraio - ore 10.30 crea gli amici della fattoria con materiale di riciclo - ore 16.30 un orsetto con sorpresa. Tu crei la custodia e noi la riempiamo) all’area videogiochi vintage per i più grandi con i migliori giochi anni ’80 e ’90 e ancora set fotografici per scattarsi foto con i neon stile vintage anni ’80.

Molte le associazioni culturali presenti tra cui Indiepanchine che si occupa di musica nella sua totalità, che in questo caso promuoverà artisti romani emergenti, su un palco dedicato alle band: sabato saranno attesi Dottor Wesh, Collettivo, Cosmonautiborghesi, Stifanelli e domenica Wepro, Santamarya e Sølkatt. Ingresso gratuito quindi in via Tuscolana 179 dalle 10 alle 20 con parcheggio free sottostante per tutti i visitatori che verranno accolti da piante kokedama, mobili vintage e fiori con un ampia area dove si potrà mangiare o bere un aperitivo. Un evento che compie 15 anni in un’esposizione di 6mila metri quadri condivisi con il Farmer’s Market (mercato agricolo dove le aziende del Lazio vendono direttamente i loro prodotti freschi e di prossimità direttamente ai consumatori, ndr) e che offre il consueto assortimento di espositori dell’artigianato locale, di artisti e Illustratori, vintage, handmade, home decor, design e stilisti, vinili e libri, concerti, abbigliamento, giochi per bambini, cosmesi bio, piante e fiori. «In questo “opening 2023” -conclude Martina Fiori - ci saranno tante nuove realtà, presenti per la prima volta al vintage market, fra queste, siamo orgogliose di dare il benvenuto a Ultrablu, un’associazione che promuove attività artistiche e culturali generate dalla (neuro)diversità, intesa come risorsa naturale, relazionale e specifica dell’essere umano. Una fabbrica di nuovi linguaggi, di nuove possibilità di comprensione e condivisione del contemporaneo. Oltre allo spazio per esporre, Ultrablu presenterà una mostra».