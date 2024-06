Il rover dei Ragazzi di via Parasacchi: all’esame di maturità il robot per esplorazioni spaziali realizzato dai futuri scienziati del liceo Amaldi

E se un giorno gli astronauti sbarcassero su Marte ed esplorassero la superficie del pianeta rosso con un rover progettato…in un liceo di Tor Bella Monaca? Non è una battuta ma l’ambizioso (e non impossibile) progetto di un team di studenti del liceo Amaldi ‘Ragazzi di via Parasacchi’, i quali hanno realizzato nel corso dell’anno scolastico, con il supporto della loro docente di matematica, un prototipo di veicolo per esplorare la superficie dei pianeti del Sistema solare, progetto premiato anche alla manifestazione di robotica RomeCup 2024.

Dopo il successo ottenuto al contest per le migliori idee in fatto di tecnologia automatizzata, il dinamico gruppo dei ‘Ragazzi di via Parasacchi’, composto da studenti del quarto anno del classico e del quinto anno dello scientifico, si accinge a concludere in maniera decisamente brillante e futuristica il proprio percorso di studi: il rover ideato a scuola e realizzato con materiali di riciclo verrà infatti presentato dai diplomandi del liceo Amaldi ai prossimi esami di maturità, come parte integrante delle competenze acquisite.

“Il nostro rover è mosso da quattro motori azionati da dati ed impulsi trasmessi via bluetooth da un drone, ed elaborati dal mezzo tramite il programma Arduino – spiega lo studente Alfonso Maria Giorgini, coordinatore del gruppo dei ‘Ragazzi di via Parasacchi’ -. Abbiamo progettato e costruito questo veicolo con il supporto della professoressa di matematica Assunta Chiummariello, mentre l’università Tor Vergata ha messo a nostra disposizione il drone che, gestito con un telecomando, aziona a sua volta il rover in base ai comandi dati a distanza da un operatore. Durante il contest di robotica RomeCup abbiamo simulato una missione spaziale che consisteva nel far alzare in volo il drone, comandato da un pilota del team, e nel metterlo in contatto con il rover, che agiva a terra.

Questo velivolo è dotato di telecamera per monitorare l’ambiente su cui transita, ed attraverso un algoritmo in Python, che abbiamo sviluppato noi, è in grado di rilevare la presenza di eventi avversi in maniera automatica, come ad esempio fuoco, ostacoli o avvallamenti del terreno. Dopodiché il drone rientra alla base e deve teleguidare il rover terrestre, dotato di un Aruco Code, ossia una sorta di Qr code semplificato, mantenendolo centrato sotto di sé”.

Nei prossimi giorni il rover dell’Amaldi verrà quindi presentato alla commissione degli esami di Stato, a testimonianza di un’esperienza altamente formativa vissuta da questo gruppo di studenti dello storico liceo di Tor Bella Monaca.

“Il team da me seguito è formato ragazzi molto motivati della 5 B dello scientifico, Federico, Robert, Alfonso e Alessandro che seguono ormai da tre anni Pcto e percorsi di robotica proposti dall’Università di Tor Vergata e dalla Fondazione Mondo Digitale, e della 4 A del classico, Greta, Gaetano, Lorenzo, Francesco e Alessandro – afferma la docente di matematica dell’Amaldi, Assunta Chiummariello -. Sono ragazzi curiosi con interessi propri e percorsi personali trasversali, che hanno risposto alla mia proposta di vivere questa nuova avventura spinti da passione e voglia di conoscere, sperimentare e mettersi alla prova. Nei mesi di scuola hanno lavorato a casa in autonomia e sono venuti anche a scuola di pomeriggio per costruire il rover, aggiungendo alle incombenze quotidiane fatte di studio ed impegni personali gli ulteriori impegni derivanti da questo progetto, mostrando in questo una lodevole maturità”.