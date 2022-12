Gospel e cori natalizi per la terza edizione del Roma Tor Sapienza Street Choir festival

Canti gospel, cori natalizi e musiche della banda della Polizia locale di Roma Capitale sono pronti a risuonare per le strade di Tor Sapienza in occasione della terza edizione del festival ‘Roma Tor Sapienza Street Choir’, evento in calendario il 17 e 18 dicembre che vedrà la partecipazione di 430 cantanti e 15 cori che si esibiranno gratuitamente nel cortile della scuola Gesmundo, a piazza De Cupis.

Nato nel 2019 per iniziativa dell’associazione di volontariato TS Idee OdV, il festival prende spunto dall’atmosfera natalizia creata dai piccoli cori di strada statunitensi, i cosiddetti Christmas Carolers, che si esibiscono in America lungo le strade dei quartieri residenziali insegnando ai bambini le canzoni del Natale. Quest’anno l’evento è dedicato alla Fondazione Telethon e prevede un ricco calendario di performance, rigorosamente dal vivo: coristi e musicisti si esibiranno infatti all’aperto nello scenografico cortile della storica scuola Gesmundo di Tor Sapienza, intrattenendo passanti e curiosi. “Il festival racconta la bellezza della musica corale ma vuole anche raccogliere il grido ancora inascoltato di una comunità a cui manca un luogo dove poter esprimere l’arte in tutte le sue forme – spiega Giovanni Fornaciari, presidente di TS Idee OdV -. Tra l’altro la kermesse è risultata vincitrice del bando promosso dal Municipio V e dal Comune di Roma ‘Manifestazioni corali 2022’ con il tema ‘Valorizzazione dell’interculturalità’, e in questa occasione abbiamo quindi potuto contare sul sostegno delle istituzioni. È stato così possibile stringere una collaborazione con Federcori e Chorus Inside Lazio quali interpreti della coralità amatoriale nazionale e regionale, che si sono affiancati alla nostra rete costituita dalle tre principali agenzie educative del territorio, ossia l’Istituto comprensivo Piazza De Cupis, l’Istituto Nostra Signora della Neve e il Gruppo scout Agesci Roma 108, e dalle realtà sociali e del no-profit quali la parrocchia San Vincenzo De Paoli, la Protezione Civile e la Biblioteca Giano Public History APS”.

Il ‘Roma Tor Sapienza Street Choir’ partirà sabato 17 dicembre alle ore 16 con le esibizioni dei cori Voci d’Oro, CoroInCanto, Coro Novo, Coro delle 19 e Non Solo, Beato Angelico alla Minerva, Coro Naima, Note Controvento e proseguirà domenica 18 dicembre con il concerto di Natale della banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale alle ore 11.30. Sarà poi la volta dei gruppi corali ACR Chorus, Kol Rinà M&P, Kol Rinà Piccolo Coro, Coro I.C. De Cupis, Coro Musicability, Coro N.S. della Neve, Milleunavoce che si esibiranno, sempre nella giornata di domenica, a partire dalle ore 16; gran finale alle 18 con il concerto delle Gospel Act Sisters, che proporranno un repertorio gospel e pop, con brani tratti da film musicali come ‘Sister Act’.

“In occasione del periodo natalizio e per proporre un’offerta culturale a tutto tondo abbiamo voluto investire più di 40.000 euro, pubblicando bandi aperti a tutte le associazioni del territorio – afferma il presidente del V Municipio, Mauro Caliste -. La novità di questi bandi, e che sarà utilizzata anche in futuro, è che abbiamo scelto di non porre vincoli alle associazioni; pertanto, anche le piccole realtà del territorio hanno potuto partecipare. Investire sulla cultura in un municipio così ricco di opportunità è un modo per valorizzare le associazioni del territorio e rendere un servizio di grande qualità per i cittadini, che potranno godersi il periodo natalizio con un programma ricco, variegato e completamente gratuito”. “La dedica a Telethon è una felice coincidenza nata dopo la collaborazione che abbiamo avuto con la fondazione nel progetto ‘Milleunavoce per Telethon’ di Vicky Martinez, in cui 15 cori provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla realizzazione di un video di sensibilizzazione alla donazione da parte dei bambini – conclude il presidente di TS Idee OdV Giovanni Fornaciari -. La cosa meravigliosa è che tre scuole di Tor Sapienza sono state protagoniste in quel video: un coinvolgimento straordinario per il quale mi piace pensare di poter definire un domani Tor Sapienza ‘Quartiere Telethon’, partendo oggi dal nostro festival di cori natalizi”.