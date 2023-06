Roma, ecco le foto di tutti i 29 gatti recuperati nell’appartamento al Tuscolano. L’appello dell’Enpa a visionarle per rintracciare i proprietari

Accumulatori seriali di spazzatura e animali. Questa è stata la scoperta agghiacciante di un paio di giorni fa del Comando della Polizia Locale Tutela Ambiente del VII Tuscolano unitamente alle Guardie zoofile del NORSAA di Roma (Guardie Ambientali Medicina Forense), all’Ufficio d’Igiene della Asl Roma 2 e al’Enpa (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) romano, nell’irruzione in un appartamento del Tuscolano. Proprio dell’Enpa capitolino è l’appello, a visionare tutte le foto dei 29 gatti recuperati, a chi ne avesse smarrito uno negli ultimi mesi, proprio per riuscire ad individuare gli eventuali proprietari.

“Chiediamo a chi ha smarrito un gatto di proprietà - dice il lungo comunicato dell'Enpa - di controllare le foto anche sul sito del canile di Muratella perchè fra qualche giorno verranno inserite anche le schede di ognuno.

L’immissione del chip sono terminate nella tarda serata del ritrovamento. Il nostro consiglio è sempre di chippare i gatti anche se non è ancora obbligatorio. Il fenomeno dell’accumulo compulsivo è preoccupante, quando notate una situazione sospetta denunciate al Comando della Polizia di stato e non sui social. In questo caso un vicino di casa coscienzioso o determinato, ha permesso in un’attività regolare e di controllo il recupero degli animali, e soprattutto il malessere grave delle due persone che dovranno essere aiutate. Tutti i gatti recuperati dalla Pet time sul territorio, perchè feriti, o per uno sgombero di un campo nomadi o di un’abitazione privata, vengono portati al Sanitario del canile di Muratella per essere verificati e chippati».

Ogni gatto sarà pubblicato sul sito https://www.canilidiroma.it/.../1/Canile+di+Muratella.aspx. I gatti però non rimarranno a lungo ma rimandati al posto di provenienza si tratta di una colonia riconosciuta o restituiti ai proprietari se identificati previa presentazione del libretto sanitario o foto. In alternativa verranno dirottati presso altre strutture comunali convenzionate quali (raccomandando sempre di non telefonare ma di andare di persona):

- Oasi felina Porta Portese (Via Portuense 39) https://www.associazioneasta.com/loasi-felina-di-porta.../

- Azalea (Piazza Carlo Forlanini 1 all' interno dell' Ospedale) http://www.zampamica.it/

- Oasi Panda (zona Riserva verde Valleranello) https://www.associazionepanda.it/

- Casetta dei gatti ( Via dei Rocciatori fronte civico 64 Laurentina Cecchignola) https://www.lacasettadeigatti.org/

- Vallegrande (Ass.ne Calico AMici e adozioni. Gattile all' interno di Vallegrande) https://www.associazionecalico.it/

- Sanitario di Muratella https://www.canilidiroma.it/.../1/Canile+di+Muratella.aspx

Non perdete la speranza e continuate a condividere gli appelli di ricerca. Se qualcuno riesce a ritrovare il proprio gatto, informi l’Enpa. Ricevere più elementi per capire le modalità della scomparsa e di un eventuale ritrovamento, può aiutare altri casi. E' importante ribadire che il chip anche al gatto, può essere utile perché tracciabile.