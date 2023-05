Agguato in strada al Tuscolano, uomo gambizzato: in codice rosso in ospedale

Un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Roma. L'agguato è avvenuto questa sera in via Chiovenda nel quartiere Tuscolano.

Agguato al Tuscolano

Secondo una prima ricostruzione la vittima, un cittadino italiano, è stata raggiunta da proiettili alla gambe. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagine in corso da parte della polizia.