Domenica 26 Maggio 2024, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:53

«Ho sentito l'aria spostarsi al passaggio di una macchina che correva, un istante dopo ho visto due uomini a terra, uno era ricoperto di sangue. Sono volati come birilli, È stato terribile». È ancora sconvolta Roberta mentre racconta quei terribili secondi in cui si è consumata la tragedia venerdì sera al Tuscolano. Si era appena alzata da uno dei tavolini del locale di via Suor Maria Mazzarello, la strada dove intorno alle 23 una Volkswagen Up guidata da una 19enne ha investito un gruppo di quattro persone proprio a una manciata di metri dal pub e ha terminato la corsa contro una Range Rover parcheggiata. Nel violento impatto è morto sul colpo Francesco Messineo, 65enne residente nella periferia est della Capitale mentre uno straniero di origini romene di 61 anni è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. «Dopo l'impatto - ricorda ancora Roberta - ho sentito le grida degli amici di quell'uomo. Poco dopo sono arrivate anche la moglie e la figlia. Poi le sirene dei vigili e delle ambulanze. Non riesco a realizzare cosa sia accaduto. Non posso credere che proprio qui sia accaduto». Ancora ieri pomeriggio tanti residenti del Tuscolano sono passati in via Mazzarello, all'altezza del civico 13 mentre le indagini per ricostruire il drammatico investimento sono ancora in corso.

Roma, falciato sul marciapiede da una 19enne in auto a tutta velocità: Francesco aveva 65 anni. Lei forse distratta dal cellulare

LO CHOC

Sul caso indagano ora gli agenti della polizia Locale che hanno disposto il sequestro dell'auto e del cellulare della 19enne: il sospetto è che a causare lo schianto sia stata l'alta velocità e forse, un istante di distrazione causata dal telefono. Gli agenti hanno inoltre richiesto una perizia sulla Up per accertare le condizioni del sistema frenante. Attesi nelle prossime ore anche i risultati dei test di alcol e droga a cui la ragazza è stata sottoposta. Intanto l'allarme venerdì è scattato intorno alle 23 quando la Volkswagen Up della 19enne ha seminato il panico nella stretta strada che si allunga sulla via Tuscolana.

Come hanno riferito i testimoni, tra cui molti clienti del pub proprio a ridosso del luogo della tragedia, la macchina viaggiava ad alta velocità: «Ha sbandato prima verso sinistra, poi verso destra- hanno riferito - per una manciata di centimetri non si è schiantata contro la pedana del locale. Poi ha travolto quel gruppo di persone e si è schiantata contro la macchina parcheggiata».

Per Messineo comunque non c'è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto era già deceduto. Come hanno accertato gli investigatori, la vittima aveva partecipato insieme a un gruppo di amici e alla famiglia alla festa del quartiere organizzata dalla parrocchia Santa Maria Ausiliatrice. Aveva quindi trascorso alcune ore tra le bancherelle allestite lungo la via Tuscolana e prima di rientrare, si era dato appuntamento con alcuni amici per un ultimo drink nel pub a pochi metri dalla chiesa. Dopo la consumazione, il 65enne si stava intrattenendo per gli ultimi saluti quando la macchina ha travolto il gruppo: Messineo, che era nella parte più esterna del marciapiede, non ha avuto scampo. Gli amici hanno subito avvisato la moglie e la figlia della vittima che lo stavano aspettando alla macchina: al loro arrivo, l'uomo era già morto. «Questa è una strada stretta. Chi la conosce sa che bisogna prestare la massima attenzione e soprattutto non correre» commenta Tiziano Rocchi, residente di via Mazzarello: «Ero in casa al momento dello schianto, ho sentito un violento boato e sono subito sceso in strada. Ho capito subito cosa era accaduto - dice ancora- di certo quella macchina viaggiava ad alta velocità. Forse quell'uomo si sarebbe potuto salvare».