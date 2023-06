Roma, figlio minaccia e picchia la madre per avere i soldi della droga: arrestato

La notte scorsa a Torpignattara un uomo romano di 32 anni ha minacciato a morte la madre e picchiarla per essersi rifiutata di dargli i soldi per comprare la droga. La donna ha immediatamente chiamato il 112 e ha dichiarato che non era la prima volta che suo figlio si comportasse in questo modo.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno arrestato il 32enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli. Al loro arrivo, l’uomo ha anche opposto resistenza cercando di aggredirli con calci e pugni e continuando a minacciare la madre. L’autorità giudiziaria ora è in attesa della convalida per processarlo.