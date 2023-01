Donna uccisa in strada a Roma: le urla nel locale e poi la fuga della guardia giurata

Una donna è stata uccisa in strada, stanotte a Roma. A sparare a Martina Scialdone il suo ex compagno: un romano di 61 anni che fa la guardia giurata. È un omicidio cruentissimo che si è consumato in un venerdì sera qualsiasi della capitale. Ammazzata, per strada in mezzo a passanti e avventori, Martina aveva 35 anni.

La dinamica, putroppo, sembra essere la classica meccanica malata dei femminicidi: la relazione finisce, lui non lo accetta e cerca un modo per poter tornare insieme. Se non ci riesce elimina fisicamente la persona che lo rifiuta. Così si cerca l'ex, anche solo per un chiarimento, ma la relazione è finita e non c'è alcuna possbilità di tornare insieme. Chi uccide lo sa e sceglie la violenza omicida, l'eliminazione dell'altro.

Non sappiamo come sono andati i fatti stanotte in viale Amelia. Le indagini sono in corso e gli investigatori cercheranno di capire come si è svolta la vicenda ma da una primissima ricostruzione sembra che, anche qui, la furia omicida sia scattata proprio perché la donna non assecondava l'ex e non aveva lasciato margini per una riconciliazione. L'uomo, inoltre, aveva con sé un'arma.

Mentre stava mangiando al ristorante "Brado" con il fratello la donna si è vista piombare l'ex che le chiedeva un chiarimento dopo la fine della storia. Dentro il locale è scoppiata una furiosa lite. Le persone che erano in sala hanno notato l'alterco e hanno notato che stava degenerando, che non era una semplice discussione. A un certo punto il personale del ristorante ha costretto la coppia a uscire dal locale. Una volta allontanati la lite è proseguita fuori, in strada. La vittima, così, è stata braccata: l'uomo le ha sparato contro alcuni colpi di pistola. L'ha centrata e l'ha ammazzata di fronte ai passanti. Il rimbombo delle esplosioni è stato avvertito in strada ma anche dentro le mura delle case attigue. Il boato, infatti, ha attirato l'attenzione di numerosi residenti che hanno chiamato il 112, il numero unico per le emergenze.

Roma, donna uccisa a colpi di pistola al Tuscolano: a sparare l'ex compagno arrestato dalla polizia. Aveva 35 anni

La donna, dunque, è stata freddata ed è morta a causa dei colpi di arma da fuoco sparati a distanza molto ravvicinata in strada, in viale Amelia a Roma. La giovane, poco prima, stava mangiando nel ristorante. In pochi attimi la situazione è degenerata. La semplice cena si è trasformata in un incubo. E grazie all'allarme scattato tempestivamente la polizia è potuta arrivare sul posto.

L'uomo dopo aver sparato è scappato ma è stato inseguito dalle volanti. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato a Fidene, nel quadrante della periferia nord della capitale.

Donna uccisa Roma Femminicidio