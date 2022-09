Diabolik, chiuse le indagini della procura di Roma: l'argentino Calderon rischia il processo

Rischio processo per l'uomo accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultras della Lazio noto come Diabolik, freddato con un colpo alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma. I magistrati della Dda di Roma hanno chiuso le indagini, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di Raul Esteban Calderon, il cittadino argentino arrestato lo scorso dicembre e accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso.

Calderon accusato anche di un altro omicidio

L'atto di chiusura delle indagini riguarda anche l'omicidio di Shehay Selavdi, detto Passerotto, ucciso a Torvajanica il 20 settembre del 2020. Per quest'ultimo episodio di sangue oltre Calderon sono accusati Enrico Bennato e Giuseppe Molisso. Le indagini hanno riguardato anche Guido Cianfrocca per detenzione di una arma per conto di Molisso e Luca De Rosa a cui è contestata la ricettazione in ordine alla moto utilizzata per l'omicidio di Shehay. L'attività di indagine sui due agguati mortali sono state effettuate dalla Squadra Mobile di Roma e Carabinieri.