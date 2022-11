Croce rossa in campo: simulazioni, soccorsi speciali e pet therapy a Roma

Il Comitato del 7° Municipio di Roma della Croce Rossa Italiana (con sede in via Alessandro della Seta 20 in zona Gregna di Sant’Andrea) è scesa in campo. All’interno del Centro Commerciale Cinecittà 2 di via Palmiro Togliatti la Cri ha affiancato per tutta la giornata di ieri i tanti cittadini accorsi, per informare, sensibilizzare e divertire con le sue tante attività. Dalle lezioni delle Manovre salvavita pediatriche, alle simulazioni e alle dimostrazioni del Gruppo cinofilo (il salvamento, i soccorsi speciali, e la pet therapy) alla promozione per la Donazione sangue e tessuti per finire alla sensibilizzazione della solidarietà sul territorio per le raccolte alimentari, trasporti sanitari, e altri servizi di assistenza per i cittadini più deboli e fragili. Nella stessa giornata sono state anche fatte dimostrazioni di educazione stradale tramite simulatori di guida, tappeti interattivi per riprodurre gli effetti della guida in stato di ebbrezza e sonno.

«Nel nostro territorio ci occupiamo di tante attività quella di raccolta e consegna dei pacchi alimentari alle famiglie più bisognose, della donazione sangue, dei corsi salvavita nelle scuole, quelli di primo soccorso con defibrillatore, trasporto sanitari, assistenza alle manifestazioni - specificano il referente eventi, sviluppo e comunicazione Marco Paolucci, la presidente del Comitato Cristiana Valle e la referente della segreteria Loretta Imperatori - inoltre non per ultima le attività con la “green bici” dove interveniamo dove non riescono ad accedere le ambulanze». Al momento nel Comitato del 7° Municipio fanno parte 140 volontari attivi ma per chiunque volesse entrare a far parte della “macchina” della Cri può iscriversi al portale gaia.cri.it per partecipare, quando sarà disponibile, ad un corso vicino la sua sede di residenza.