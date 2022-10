Lunedì 17 Ottobre 2022, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 10:41

Un cadavere, completamente nudo è stato trovato nella sua macchina ieri sera intorno alle 22 su viale Battista Bardanzellu a Colli Aniene, nella periferia est di Roma. L’uomo, Doriano Di Battista, aveva 69 anni ed abitava in quel tratto di città. Un ritrovamento che potrebbe essere un giallo in piena regola. I famigliari avevano denunciato la scomparsa del 69enne in mattinata. Poi verso sera la tremenda scoperta: il cadavere dell’uomo nudo al posto di guida della sua auto. Del caso se ne stanno occupando gli agenti del commissariato di San Basilio.

Gli investigatori, al momento del ritrovamento sono accorsi sul posto ed hanno isolato la zona proprio per l’indagine. Sul posto è arrivato il medico legale e la polizia scientifica. Non è stato riscontrato nessun segno di violenza, ma la polizia vuole vederci chiaro e al momento non scarta nessuna ipotesi. Ieri mattina l’uomo aveva detto che sarebbe uscito per fare delle commissioni, ma a casa non è più tornato. Le ricerche sono terminate drammaticamente in serata. Il sessantanovenne è stato trovato nudo, al posto di guida, della sua auto parcheggiata. Nella vettura c’erano i vestiti, e i suoi effetti personali. Dovrebbe però mancare un orologio. Elemento quest’ultimo che non farebbe escludere una rapina o un furto. Il medico legale non ha riscontrato segni di violenza. Sul posto, oltre gli agenti del commissariato di San Basilio che indagano, anche la polizia scientifica. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

