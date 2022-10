Roma, uomo trovato morto e nudo nella sua auto: spariti vestiti ed effetti personali: giallo a Colli Aniene

Indagini in corso a Colli Aniene su un uomo di 69 anni ritrovato morto e nudo nella sua automobile la sera di domenica 16 ottobre in via Battista Bardanzellu. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza ma le indagini sono in corso su una vicenda che ha ancora contorni poco chiari.

Era uscito di casa per fare commissioni

L'uomo era uscito di casa per fare delle commissioni la mattina alle 9 e non era più tornato, tantoche i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. La sera, alle 22:15 è avvenuto il ritrovamento nella periferia est della capitale. Nell'auto dove è stato trovato il corpo, seduto al posto di guida, non c'erano vestiti né affetti personali. Possibile dunque anche un furto o una rapina. Gli agenti del commissariato di San Basilio, secondo quanto riporta Roma Today, e la polizia scientifica non escludono nessuna pista.

