Reddito di Cittadinanza a Casamonica senza diritto, denuncia per truffa ai danni dello Stato. Possedeva una palestra da 250mila euro

Membro del clan dei Casamonica percepiva il reddito di cittadinanza senza i requisiti per riceverlo. Sono 26 le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo perché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Tra questi risuta il nome di un membro di spicco del clan dei Casamonica-Spada.

Membro dei Casamonica percepiva Rdc senza averne diritto: la denuncia

Il membro del clan inoltre risulterebbe anche titolare di una palestra del valore di 250mila euro. Altri finti beneficiari del reddito, invece, avevano omesso di comunicare proprietà quali una villa, terreni ed auto di grossa cilindrata, nonché la titolarità di attività commerciali. L'accusa è di truffa ai danni dello Stato ed indebita percezione di erogazioni pubbliche per 26 cittadini, di cui 17 di nazionalità straniera e 9 con precedenti, privi dei requisiti per la corretta corresponsione del reddito di cittadinanza. Il danno all'Erario stimato è di circa 250mila euro.

Molti hanno indicato residenze fittizie, tra cui una residenza in un supermercato e, in un altro caso, in un garage. Diversi i cittadini impiegati «in nero» ed alcuni stranieri hanno indicato falsamente di essere residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi. Laddove i militari hanno trovato i conti correnti «svuotati», hanno proceduto a sequestrare gioielli, orologi di lusso, autovetture e beni mobili vari nella disponibilità degli indebiti beneficiari.

