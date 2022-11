Roma, la pista ciclabile incompiuta (e pericolosa) del Quadraro. La denuncia dei residenti

Una pista ciclabile incompiuta e pericolosa. Non è l’incipit di una storia ma la cruda realtà che vivono tutti i giorni i residenti del Quadraro con il terrore di essere un ciclista che percorre la ciclabile di via ospita Oppio e la paura se si è un automobilista che percorre via Cartagine. Ebbene sì la pista ciclabile incompiuta è quella di via Cartagine al Quadraro (quartiere VII del Tuscolano) con imbocco in via Opita Oppio, che oltre ad essere pericolosa è stata già danneggiata perché il segnalatore giallo (della ciclabile, ndr) è stato centrato e abbattuto dagli automobilisti un paio di volte. Terrore quindi del ciclista che attraversando la strada possa essere investito e paura dell’automobilista di centrare oltre che il segnalatore il piccolo marciapiede che dovrebbe dividere le carreggiate? Un bel dilemma, eppure il consigliere di Fdi del VII Municipio Umberto Matronola sollecitato dai residenti più volte ha denunciato la pericolosità e ha richiesto al Consiglio municipale di intervenire urgentemente.

«La giunta Lozzi stanziò circa 800.000 euro per realizzare la ciclabile che partiva da via Selinunte (via del Quadraro, ndr), continuava per via Cartagine, imboccava via Opita Oppio fino arrivare al GRAB sulla salita del Quadraro dove sono gli archi - spiega il consigliere Matronola - il problema grande però si è rivelato essere su via Selinunte perché il progetto della ciclabile oltre a essere incompiuta è anche pericolosa per tutti, si doveva trovare una soluzione diversa da quella poi realizzata perché da una parte c’è la scuola e un ristorante e dall’altra ci sono i portoni delle abitazioni, poi la strada è troppo stretta e ci passano anche gli autobus». Insomma si spera che si prendano presto provvedimenti prima che qualcuno si faccia male del serio: «Le autovetture che arrivano da via Cartagine e imboccano via Opita Oppio si trovano davanti il marciapiede della ciclabile e almeno due macchine hanno centrato i due segnalatori gialli catarifrangenti - conclude il consigliere di Fdi Matronola - ho più volte ribadito la pericolosità del punto e bisogna fare qualcosa prestissimo, ne va dell’incolumità di tutti i cittadini».