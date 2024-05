La chat e la promessa di una serata romantica, ma era una truffa: donna picchia e rapina un uomo in casa (rubati 30mila euro)

In quella donna trovata su una chat d'incontri lui aveva visto la possibilità di passare qualche ora con lei a casa sua. Invece quella che doveva essere una serata romantica si è trasformata in dramma per un uomo di 74 anni che è stato narcotizzato e seviziato proprio da quella donna nella quale aveva visto dolcezza e comprensione. La rapina è accaduta qualche giorno fa in zona Appio.

La rapinatrice ha raggiunto la sua vittima ed in casa gli ha somministrato del narcotico ma ha fatto poco effetto.