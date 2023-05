Roma, sequestrati rifiuti materiali trasportati in modo illecito e pericoloso

Trasporto di scarti di motori e split di condizionatori per gettarli, è successo stanotte a Roma in piazzale dell’Alberone (zona Furio Camillo). Un uomo di 69 anni è stato sorpreso alla guida di un autocarro all’interno della quale si sono rinvenuti motori e split di condizionatori, caldaie, tubazioni in rame, tubi di scarico e rivestimento esterno di caldaie, polistirolo, cartone di imballaggio e materassi. Praticamente tutti materiali pronti per essere gettati e trasportati senza alcun titolo.

Gli agenti del gruppo di Polizia di Roma Capitale sono riusciti a beccarlo durante un posto di blocco. Infatti è stato bloccato mentre era al volante di un autocarro, che lo hanno posto immediatamente sotto controllo non solo documentale ma soprattutto controllando nel vano posteriore. Dopo l’ispezione hanno posso sotto sequestro tutto il materiale illecito e pericoloso.

Il responsabile è stato denunciato dall’autorità giudiziaria, e posto al momento agli arresti. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio capitolino.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale (Sabrina Alfonsi) ha espresso tutto il suo plauso alle forze dell’ordine per l’operazione che ha portato al fermo del conducente che praticamente trasportava per gettare rifiuti molto pericolosi.