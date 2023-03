Venerdì 3 Marzo 2023, 07:16

«Quel pino era inclinato da tempo e avevamo chiesto più volte che fosse controllato, per fortuna è crollato di notte, il parco è sempre pieno di bambini...». L'odissea tutta romana dei pini che si schiantano a terra, fa tappa nello storico e popolare quartiere del Quadraro. Una Opel station wagon distrutta, la cancellata del parco 17 aprile 1944 piegata come fosse di carta, il pino alto oltre trenta metri che invade via Pediano, a pochi passi da piazza dei Tribuni, i vigili del fuoco impegnati per ora nella rimozione dell'albero. Paura ieri al cosiddetto "Monte del Grano", nell'area verde che sorge accanto al mausoleo di epoca romana.

QUELLE "X" SUI TRONCHI

Il pino è piombato giù spaccando quasi a metà la vettura parcheggiata: parabrezza infranto, tettino completamente schiacciato. Altre auto sono state danneggiate. Solo per miracolo non ci sono stati feriti. E ieri mattina c'era un via vai di residenti per scattare foto al gigante crollato e per protestare. «Ne era caduto un altro poco tempo fa, nessuno fa i controlli, ci sono altri arbusti che pendono pericolosamente» diceva Mario. Il parco appariva diverso ieri mattina: i pini superstiti erano stati tracciati con vernice arancione, segno del passaggio degli esperti del Servizio Giardini. «Finalmente qualcuno li ha controllati....». Due esemplari (visibilmente mal messi) avevano una "X": forse, ma non è certo, i tecnici hanno deciso di abbatterli. È probabile che sia stato effettuato un controllo visivo degli arbusti, un metodo che in realtà, in passato, non si è rivelato molto efficace per capire la reale condizione di salute degli alberi.



IL MONTE DEL GRANO

Il parco dedicato alle vittime del rastrellamento del Quadraro (un angolo verde nel cuore dei residenti) è passato di competenza al Municipio VII da poco, come stabiliscono le nuove regole sul decentramento della gestione del verde. «Il decentramento riguarda la manutenzione del verde orizzontale, mentre la cura degli alberi resta al Comune - spiegava ieri Estella Marino, assessore all'Ambiente del VII Municipio - tempo fa un altro pino che aveva circa 70 anni è caduto e si trovava in un giardino privato: credo a questo punto che tutti i pini del Quadraro debbano essere controllati dal Comune, non so se siano stati piantati tutti nello stesso periodo».



I residenti, ancora sotto choc per il crollo, e per lo scampato pericolo, ieri chiedevano verifiche urgenti. Il parco tra l'altro (anche prima dell'abbattimento della cancellata) restava aperto la notte perché i cancelli sono rotti. E chissà quanto tempo dovrà passare prima che la recinzione, distrutta dal pino, venga ristabilita.



