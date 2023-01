Roma, a La Rustica wurstel con chiodi nel parco. La denuncia dello youtuber: «Sono pericolose esche per cani»

«Definire persone coloro che lasciano sparse per il parco pubblico queste esce è un complimento». Immediatamente è scattata l’allarme via social. Gli invitanti ma fatali wurstel ripieni di chiodi sono stati ritrovati in un parco pubblico in zona La Rustica.

La denuncia dello Youtuber Nathan.fg

La denuncia è arrivata dal profilo TikTok dello Youtuber Nathan.fg, una storia incredibile che poteva trasformarsi un dramma. In circa un’ora dalla pubblicazione del video sono state oltre 10 mila le visualizzazioni. Un passa parola che ha spaventato e non poco i residenti. «Non so davvero che cosa passi per la testa di certi individui. Mi vergogno di far parte del genere umano se siamo davvero questo. Ho guardato sul web e mi rendo conto che situazioni come queste succedono ovunque e fin troppo spesso. Bisogna fare qualcosa» questo il commento di Dario D’Onofrio. Ben tre i bocconcini killer ritrovati durante una “tranquilla” passeggiata nei pressi del V Municipio in compagnia dei suoi amici a quattro zampe. Il motivo alla base di una cattiveria del genere è un mistero. Ma molto spesso l’area viene frequentata da bambini o da anziani con al seguito i propri animali, per questo il rischio di una tragedia è sempre dietro l’angolo.

Non so davvero cosa passa per la testa di alcuni individui, mi vergogno davvero di fare parte del genere umano, se siamo davvero questo. Ho guqrdato sul web e mi rendo conto che di situazioni come questa succedono ovunque e fin troppo spesso. Bisogna fare qualcosa!

Motivo e responsabili ancora ignoti

«Mi raccomando fate attenzione – continua l’influencer – perché purtroppo questi criminali non si trovano mai all’azione. Non si sa chi possa essere stato, ma fortunatamente abbiamo avvisato nel pomeriggio tutte le persone presenti». Dunque massima allerta. Denunciare e diffondere certi atti disumani al momento è l’unica soluzione percorribile.