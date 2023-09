Tor Bella Monaca, volontaria aggredita da un pusher: colpita a bottogliate durante l'operazione anti-degrado

«Stavamo pulendo la strada, via Scozza, eravamo davanti alla seconda torre e sicuramente stavamo dando fastidio allo spaccio perché arrivavano suv e auto ma non si potevano fermare perché noi eravamo in tanti, avevamo invaso la strada da almeno due ore. C’era nervosismo». Esordisce così Maricetta Tirrito, presidente di Laboratorio Donna che ieri, durante un’operazione decoro guidata da Ama a Tor Bella Monaca è stata aggredita da un pusher.

«C’erano due uomini che non potevano uscire in strada e un terzo che gli urlava contro perché evidentemente dovevano “lavorare” ma non potevano farlo con noi presenti, così ha iniziato a urlare - prosegue la donna - io gli ho risposto “se devi spacciare non mi muovo” e a quel punto mi ha lanciato una bottiglia di birra piena, di quelle grandi è mi ha colpito al braccio e alla mano, per fortuna senza prendermi in volto perché ho avuto la prontezza di girarmi». Refertata e ingessata all’ospedale, Maricetta ne avrà almeno per 25 giorni. Ha riportato la frattura del gomito e una lesione delle falangi. È arrabbiata certo, ma pronta a continuare perché a Tor Bella Monaca tante altre volte c’è stata e ci tornerà. «Questi fatti - conclude - servono semplicemente a farci capire che la strada intrapresa è giusta: dobbiamo essere sempre presenti, almeno per una giornata non hanno intossicato nessuno».



La giornata era partita così: alla presenza del Direttore generale di Ama Alessandro Filippi, del presidente del VI Municipio, Nicola Franco, e di Don Antonio Coluccia, l’azienda ha assicurato supporto ai volontari dell’associazione “TorpiùBella” impegnati nella pulizia straordinaria di alcune aree, partendo da via Scozza fino a via Santa Rita da Cascia.



LA GIORNATA

Complessivamente sono stati impiegati in servizio dedicato 15 operatori, due furgoni e un camion dotato di cassa ragno. I volontari stavano lavorando quando è partita l’aggressione. Sgomento da parte di Tiziana Ronzio, a capo dell’associazione di quartiere: «Quello che è successo oggi è l’ennesima prova di come qui serva una presenza costante, un uomo ha colpito una donna con una bottiglia malgrado fossimo tanti non si è fermato. La prontezza dei carabinieri per fortuna ha evitato il peggio». L’aggressore della Tirrito, intanto, un tunisino del 1989, irregolare e con precedenti per spaccio, è stato denunciato per lesioni e nei suoi confronti è stati emesso un invito a lasciare il territorio entro sette giorni.