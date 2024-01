Roma, l'incrocio pericolosissimo tra via dei Ciclamini e via delle Palme

Roma, la situazione di alcune strade della Capitale è diventato luogo di morte per molti automobilisti. La zona in questione è l’incrocio in via delle Palme e via dei Ciclamini. Un cittadino aveva già esposto due anni fa diverse segnalazioni alla Polizia Locale del Municipio VII, prima in modo ufficioso ma il 6 novembre 2023 ha denunciato ufficialmente il tutto alle autorità competenti. Il residente ha anche scritto sul proprio canale social:

“Salve a tutti. Abito in prossimità dell'incrocio via delle Palme-Via dei Ciclamini. Approfitto del vostro spazio per sensibilizzare il Municipio ed il Comando della Polizia Locale ad intervenire con urgenza per mettere in sicurezza l'incrocio (in realtà altri incroci su via dei Ciclamini presentano lo stesso problema). Dal 2016 ho assistito con una cadenza quasi giornaliera ad incidenti stradali che continuano a verificarsi a questo incrocio. I sinistri sono quasi sempre causati da coloro che giungono da via delle Palme e non rispettano il segnale di "STOP"; a cui si aggiungono gli automobilisti che percorrono via dei Ciclamini a velocità sostenuta. I segnali di "STOP" presenti secondo il mio parere non sono sufficienti e non sono posizionati correttamente.

L'incrocio andrebbe regolamentato con un semaforo o con dei rallentatori. Ho scritto per la seconda volta in due anni alla Polizia Locale e al Municipio".

Questa è stata la risposta ricevuta: "Con la presente si trasmette per le opportune valutazioni, la segnalazione prodotta e pervenuta a questo Reparto il 06 Novembre 2023, assunta con prot. VG58034 e che si allega alla presente, in merito alla possibilità di trovare soluzioni tecniche per incrementare la sicurezza stradale alle intersezioni in oggetto, tenendo presente che lo scrivente Reparto non ha competenze in merito alla realizzazione di opere che necessitano di un attento studio progettuale. Giova mettere in evidenza che le soluzioni proposte dall’esponente, in merito alla collocazione di dossi artificiali, non è prevista e ne consentita così come disposto dall’art.179 del Regolamento di esecuzione e quindi non realizzabile. Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti."

Dalla risposta si evince che la collocazione dei dossi artificiali non è consentita. Resta da capire a quanti altri sinistri dovranno consumarsi prima che qualcuno decida di trovare una soluzione definitiva.