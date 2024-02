Un cammino da leader, la Dream Team Roma è campione Under16!

L’Under 16 della Dream Team Roma (società di pallavolo del tiburtino) trionfa, vincendo 3-0 la finalissima territoriale con San Paolo, e conquistando così il titolo di categoria. Un girone, quello del gruppo capitanato dalla giovane Lombardi, chiuso in testa con percorso netto, senza perdere nemmeno un set. Questo passo ha fatto da precursore per una fase finale da protagoniste. Prima la sfida con Zagarolo ai quarti (3/0-0/3), poi la combattuta semifinale ottimamente giocata contro Green Volley: doppio successo prima per 3-2, e poi per 3-0 tra le mura amiche. Infine,Albano. Il Palazzetto delle Vascarelle diventa teatro della festa per le gialloblù: il gruppo di coach Liguori non sottovaluta le sue avversarie, fin dai primissimi punti del primo set. E la gara dei castelli romani diventa così un assolo, di 1h di durata: 3-0 e la festa può iniziare. Dopo il ko in finale lo scorso anno, è gioia pura per la squadra e tutta la società, presente con una delegazione di oltre 120 tifosi caldissimi sugli spalti.

L'incontenibile squadra di coach Liguori porta a casa anche il titolo MVP delle final four, assegnato al capitano, il martello Lombardi.

Il capitano a fine gara ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della compagine gialloblù, che inanella così una lunga serie di vittorie in stagione: «Siamo felicissime, orgogliose di noi, ed ancora più unite. Oggi abbiamo semplicemente messo tutto in campo, fin dal punto iniziale, non abbiamo mai smesso di crederci. Questo è stato il nostro unico segreto».

Anche il coach della squadra Liguori, a fine gara, si è lasciato andare: «In questa società il noi, la squadra, viene prima dell'io, delle singole capacità, questo ci porta avanti e ci ha fatto tornare a giocare una finale dopo lo scorso anno. Bellissimo vedere la crescita delle ragazze e commovente vedere gli spalti così gremiti di tante famiglie».