Tor Bella Monaca, mercoledì la fiaccolata per l’aggressione ai due Carabinieri

La fiaccolata per l’aggressione ai due Carabinieri del 5 gennaio in via Scozza nei pressi di via Santa Rita da Cascia è stata spostata da lunedì a mercoledì 11 gennaio alle 18. «Di concerto con il presidente dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Gianpiero Cioffredi e Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Tor Più Bella abbiamo deciso di spostare la fiaccolata da lunedì a mercoledì 11 alle 18» le parole del presidente del VI municipio delle Torri Nicola Franco. Una risposta che doveva arrivare forte e immediata ad un gesto ignobile, come quello verificatosi la sera di giovedì scorso a Tor Bella Monaca. Alla fiaccolata che partirà da via Santa Rita da Cascia, luogo dell’aggressione, e che arriverà in via Domenico Parasacchi presso la stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca, parteciperanno oltre a tutti i residenti, i cittadini romani, le associazioni, le istituzioni, in prima fila Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione Tor Più Bella, Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza e il presidente e tutta la giunta del VI municipio.

Roma, Tor Bella Monaca si mobilita con una fiaccolata per l'aggressione ai carabinieri avvenuta giovedi scorso

«Chiamiamo insieme, senza colori di partito, tutti i cittadini, le associazioni e le Istituzioni a partecipare per dare un segnale di solidarietà a tutta l’Arma dei Carabinieri e alle Forze dell’Ordine - è scritto nel comunicato congiunto divulgato dalla presidenza del municipio, l’Osservatorio regionale e l’assocazione Tor Più Bella - quotidianamente impegnate nel garantirci giustizia e sicurezza e per combattere insieme le piazze di spaccio gestite dalla criminalità organizzata radicata nel territorio di Tor Bella Monaca». L’appuntamento quindi per tutti sarà mercoledì, alle ore 18:00, in via Santa Rita da Cascia. L’invito è stato esteso a tutti coloro che volessero partecipare e soprattutto alle più alte cariche comunali e istituzionali quali il sindaco Roberto Gualtieri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e della Difesa Guido Crosetto.