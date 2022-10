Tor Bella Monaca, libri e cultura in casa. «Un altro quartiere è possibile»

Entrare a casa di Maria Grazia è immergersi in un altro mondo. Fatto di libri, di cultura e della diffusione del sapere. «Perché leggere mi aiuta a non sentirmi sola», spiega. Maria Grazia Galli, per anni impegnata nel sociale, ora in pensione, vive al decimo piano di una delle torri di Via Santa Rita da Cascia. Siamo a Tor Bella Monaca, periferia sud-est della Capitale.

All’interno della sua abitazione c’è una stanza colma di libri. Una vera e propria biblioteca. «Ne ho catalogati 800, ma sono 2.500», racconta. La sua passione spazia dai libri di storia, a quelli sull’Europa fino ai gialli. Tra i volumi che l’hanno più colpita c’è il celebre romanzo di J.R. Moehring “Il Bar delle Grandi Speranze”.

La lettura le ha cambiato totalmente la sua esistenza. In meglio. Maria Grazia è una donna sensibile, empatica, con una grande vitalità, nonostante le sofferenze che la vita le ha riservato. La scomparsa del suo amato marito, avvenuta sette anni fa, a causa di una brutta malattia. «Lui per me era tutto», mi confida con gli occhi lucidi e pieni d’amore. E prosegue: «Un uomo intelligente. Un uomo che mi ha amata moltissimo». Un matrimonio favoloso, quattro figli e molta felicità. E quella stanza divenuta biblioteca è stata costruita proprio grazie a lui.

Maria Grazia è venuta ad abitare a Tor bella Monaca nel 1972. Cinquant’anni di vita di periferia. «L’ho vista crescere (sorride, ndr) e cambiare anche dal punto di vista politico». Anni straordinari e al tempo stesso densi di grandi rivoluzioni. Come quella voluta fortemente da Luigi Petroselli, il sindaco vicino al “popolo” che aveva varato un piano di edilizia popolare per far fronte all’emergenza abitativa che in quegli anni imperversava a Roma. Il suo sogno - mai divenuto realtà - di ricongiungere il centro della città con le periferie e aiutare quella fetta di popolazione che non riusciva ad entrare in possesso di un’abitazione. Tor bella Monaca non è solo una borgata, ma una realtà più composita dove, ancora oggi, lo spaccio, la droga e gli agguati sono i protagonisti. Le figure apicali dei clan locali dettano leggi anche da dietro le sbarre delle carceri. I Falchi della squadra mobile di Roma sono sempre lì, impegnati quotidianamente per tutelare l’intero territorio. E’ di due giorni fa, la sentenza di condanna a 18 anni e otto mesi di carcere - quattro in più rispetto ai 14 chiesti dalla Procura - nei confronti di Pietro Longo, 28enne, ritenuto il responsabile di un agguato avvenuto nell’ottobre del 2021. L’uomo, appartenente ad un clan che gestisce una delle tante di piazze di spaccio, è stato accusato di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi con l’aggravante del metodo mafioso. I fatti risalgono all’Ottobre di un anno fa, quando Pietro Longo, a bordo della sua auto - insieme ad un complice non ancora identificato - hanno inseguito e crivellato di colpi di pistola un’altra vettura a bordo della quale viaggiavano quattro ragazzi. Uno di loro era minorenne. I quattro, rincorsi da Longo e dal complice che hanno continuato a sparare, sono rimasti illesi. Un mese di indagini della Squadra Mobile e degli agenti della Scientifica è bastato per risalire ai responsabili dell’accaduto.

Nessun residente si rassegna alla continua violenza. Una rinascita del quartiere è possibile. Ne è convinta Maria Grazia Galli. A Tor Bella Monaca «si vive bene, ma mancano punti di aggregazioni, cinema, sale multifunzionali, per giovani e anche per noi adulti. Tor Bella Monaca può rinascere». Disagio, abbandono e criminalità viaggiano sulla stessa frequenza. Il rischio di cadere nel labirinto del male è sempre dietro l’angolo. E la preoccupazione corre in particolare nei confronti degli adolescenti. Spesso le difficoltà (soprattutto economiche) familiari spingono i giovanissimi a commettere reati. Le aree perifiche più penalizzate diventano il teatro della criminalità. Ma gli strumenti per prevenire il fenomeno ci sono. Vanno solamente applicati. Uno di questi è la promozione della cultura. Maria Grazia, con la sua impeccabile forza d’animo, è riuscita a trasmettere la passione per la lettura anche ai giovani, vittime dell’abbandono scolastico. Ha poi creato gruppi di lettura insieme ad altre donne del quartiere. Per non sentirsi abbandonate, per discutere di tematiche sociali. Il talento per la lettura ha supportato Maria Grazia nei momenti di smarrimento e di sconforto. Ma non solo. Le ha permesso di coronare un altro sogno: l’insegnamento. Dopo vent’anni trascorsi come operatrice sociale, al fianco degli anziani e dei portatori di handicap, ha formato - all’Istituto San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli di Genzano - studenti diplomati e che in poco tempo sarebbero diventati operatori professionisti. Il volto di una periferia può certamente modificarsi. Le persone possono cambiare. E Maria Grazia è un grande esempio. Per tutti.