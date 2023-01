Settecamini da quartiere periferico a museo a cielo aperto con i murales della Street art for Rights

Settecamini da quartiere periferico a museo a cielo aperto. Attraverso la Street art for Rights molte palazzine Ater di via Settecamini (a due passi dalla Tiburtina e dagli studi della Titanus, nel quadrante est della capitale, ndr) sono rinate attraverso i Goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Disegnate per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso la street art, nell’ultima edizione (la terza), la zona di Settecamini si è prestata con le palazzine Ater che vanno dal civico 100 al civico 108 per condividere con tutti i cittadini romani e i residente alcuni dei Global Goals che vanno dal 10 al 17 dell’Agenda. Dopo quelli delle passate edizioni con il Goal 5 - Parità di genere il Goal 6 - acqua pulita e servizi igienico-sanitari e il Goal 9 - imprese, innovazione e infrastrutture sono arrivati i sei di quest’anno (i muri in questa edizione sono stati 8 nei quartieri Settecamini, Ponte Mammolo e San Paolo).

I sei murales sono stati: quello relativo al goal 10, Ridurre le disuguaglianze (di Attorep in via settecamini 108), realtivo al goal 11, Città e comunità sostenibili (di Davide Toffolo e Marqus in via settecamini 102; relativo al goal 12, Consumo sostenibile (di Etnik in via settecamini 104), relativo al goal 13 Lotta al cambiamento climatico (di Fabio Petani in via settecamini 100), realtivo al goal 15 Vita sulla terra (di Natalia Rak in via settecamini 108), realtivo al goal16 Pace, giustizia e istituzioni solide (di Manuela Merlo in arte HUMAN in via di settecamini 102). Street Art for Rights negli ultimianni si è affermato come un punto di riferimento per la street art italiana con oltre 30 opere realizzate a Roma nei quartieri periferici di Corviale e Settecamini e nel Lazio tra Cassino, Fiumicino e Latina.