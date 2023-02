Settecamini: dal campionatore per il monitoraggio dell’aria al bookcrossing nel bar della parrocchia

I residenti di Settecamini, la zona del IV municipio del quadrante nord est della Capitale a ridosso della Tiburtina, sono decisi per il 2023 ad un cambio di marcia. E’ quello che stanno facendo già gli iscritti al Comitato di quartiere Quelli per Settecamini che hanno pensato bene di non affidarsi e aspettare solo gli interventi delle istituzioni ma di rimboccarsi le maniche e provvedere da soli. E’ quello che ha fatto Emanuele Bacca sul gruppo del Comitato: «Ho appena posizionato un campionatore per il monitoraggio dell’aria a Settecamini, accanto al bistrot il Casaletto, in via di Settecamini adiacente alla Tiburtina». Emanuele spiega che il campionatore monitora il biossido di azoto proveniente principalmente dai veicoli diesel (che può provocare irritazione oculare, nasale o a carico della gola e tosse), un campione che poi verrà inviato al laboratorio di analisi per i risultati. Di questi campionatori ce ne saranno altri dislocati sul territorio infatti Emanuele spiega che le concentrazioni misurate in ciascuno punto appariranno sulle mappe che pubblicherà sul sito e su altri canali social.

Roma, le vecchie cabine telefoniche diventano librerie: ecco le biblio-cabine all'Appio

Un’iniziativa accettata e dagli altri residenti come Silvia: «Io ho notato che negli ultimi anni la qualità dell'aria è notevolmente peggiorata. In inverno quando stendo i panni fuori prendono un odore pessimo... come di chimico». Ma non solo monitoraggio dell’aria e ambientale a Settecamini, ma anche iniziative legate al sociale e alla cultura come quella partita da Kathy: «Udite, udite, parte ufficialmente il bookcrossing a Settecamini. Grazie a "Luciano del bar" della parrocchia, che ha messo a disposizione il “frigorifero-biblioteca" possiamo mettere a disposizione e scambiarci i nostri libri. Grazie a Padre Pawel Gorecki della Parrocchia Santa Maria dell’Olivo che ci consente di realizzare questa attività e grazie a Enzo Monti Enzo per la collaborazione, potete iniziare a portare i libri presso il “bar di Luciano” o presso la parrocchia. Sono graditi libri di ogni genere, per adulti e ragazzi, purché in buono stato. Buon bookcrossing a tutti» conclude Kathy.