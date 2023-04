Roma, nuovi sgomberi alle case popolari di San Basilio: liberati 4 alloggi e allontanate 7 persone

Periferia est di Roma, sgomberate alcune delle case popolari a San Basilio. L’operazione avviata da un anno dal tavolo tecnico della prefettura di Roma Capitale, con gruppi Spe, Gssu e del IV Tiburtino. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a liberare quattro alloggi Ater occupati in modo abusivo, precisamente in Via Fabriano e uno in via Recanati.

Secondo quanto appreso, nel quartiere San Basilio della Capitale questa sarebbe la sesta operazione di sfratto abusivo. Mentre dagli attuali appartamenti, gli agenti hanno allontanato sette persone, tutte italiane. Arriva il climax quando sono giunti in un altro palazzo, ma al momento del blitz era completamente vuoto.

Da febbraio fino ad oggi sono state disoccupate altre due case abitate da esponenti delle famiglie clan Marando e Pupillo. All’epoca i fatti succedettero in via Montegiorgio 25 e via Fabiano 31, e ancora quattro case Ater in via Filottrano. Furono liberati altre abitazioni in via Corinaldo e via Sirolo, e a marzo in via Morrovalle e Via Pie di Bovigliana. Infine anche lo scorso cinque aprile è stato sfollato un’altra dimora in via Senigallia e via Cingoli.

Il prefetto della provincia di Roma, aveva già avviato nell’aprile 2022 un provvedimento prefettizio n. 280617 approvando il Piano di interventi di sgombero degli immobili arbitrariamente occupati, di cui si richiamano di seguito le condizioni di attenzione sulla cui base predisporre l’aggiornamento del medesimo documento: occupazioni ove la mancata esecuzione del decreto penale di sequestro è stata ulteriormente sanzionata in sede civile con sentenza di condanna al risarcimento del danno; occupazioni gravate da ordine di rilascio emesso dall’A.G. civile ed amministrativa cui occorre prestare ottemperanza; occupazioni gravate dal sequestro preventivo.