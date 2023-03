Roma, a Lunghezza il nuovo Bocciofilo e un'area verde: il progetto polifunzionale prende vita dopo 20 anni

Dopo un’attesa durata 20 anni il progetto che farà sorgere in 6 mesi un parcheggio, la sala polifunzionale, un’area verde adibita agli orti urbani e il nuovo Bocciofilo di via Riserva Lunga a Lunghezza a due passi dal Centro commerciale Roma Est diventa realtà. Con l’apertura del cantiere, la posa della prima pietra e la precedente presentazione del progetto alla cittadinanza presso Sala Parrocchiale SS Trinità di via delle Cerquete, «Un altro nodo al fazzoletto è stato sciolto per i cittadini del VI municipio delle Torri»sono state le parole del suo presidente Nicola Franco. "Un progetto che durerà circa 180 giorni - continua una nota del consiglio municipale - e che ha visto lavorare il consiglio per un anno e tre mesi".

«Nei nostri progetti c’è l’idea di realizzare un parco pubblico e un parcheggio - continua il presidente del municipio - abbiamo mandato a gara circa 32 milioni di opere: entro maggio 2023 si apriranno molti altri cantieri e avremo molte altre prime pietre da posare». Tante le opere portate a termine nell’ultimo periodo dalla giunta del municipio di Tor Bella Monaca: «Un altro nodo che abbiamo sciolto riguarda l'intervento di bonifica del sottopasso Torre Gaia (via Casilina civico 1674, ndr) da parte di Ama, è il secondo intervento che abbiamo chiesto in meno di un anno - le parole conclusive del mini sindaco Nicola Franco - combattiamo l'inciviltà delle persone che scambiano un servizio per un cassonetto abbandonando di tutto, per questo abbiamo inserito nell' ultimo Bilancio di Roma Capitale la proposta di dotare il nostro municipio di foto trappole chiedendo il contributo di 150mila euro, in attesa di avere risposte dal sindaco e dalla Giunta capitolina, continueremo la nostra battaglia contro chi ogni giorno tenta di deturpare questo meraviglioso territorio mettendo in atto azioni contro il Decoro urbano del nostro territorio».