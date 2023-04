Roma, incidente a Settecamini: perde il controllo del camion e distrugge un chiosco di frutta e verdura

«L’incidente per fortuna si è rivelato senza feriti, sia l’autista che al momento dell’arrivo dei soccorsi non c’era, perchè sotto choc si era allontanato anche se successivamente è stato portato in ospedale per accertamenti, sia la persona del chiosco un ragazzo egiziano di 30 anni (del ’92, ndr) che era all’interno - dicono dal Comando Generale della Polizia locale di Roma capitale - alle 4.15 di questa mattina un camion in via Casal Bianco a Settecamini per cause in corso di accertamento è finito contro un un chiosco di frutta e verdura abbattendo e distruggendolo, siamo intervenuti con il Gruppo Tiburtino ed erano presenti anche i Vigili del fuoco, la Polizia di stato e il 118». Il ragazzo egiziano che era in quel momento all’interno ha testimoniato agli agenti di aver prima sentito il rumore dei freni sull'asfalto, poi un grande boato e di non aver visto nessuno alla guida del mezzo pesante che aveva investito il suo chiosco. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per stabilire le dinamiche dell’incidente e soprattutto visionare eventuali telecamere e ascoltare i testimoni, al fine di stabilire le responsabilità e soprattutto di fare charezza del perchè dell’assenza dell’autista poco dopo l'impatto. Vista l’ora, l’intervento sulla viabilità per la rimozione del chiosco distrutto e del mezzo pesante non ha avuto ripercussioni sul traffico, la strada è stata riaperta alle 6 circa, un’ora e quarantacinque minuti dopo. Un incidente stradale analogo che ha coinvolto questa volta due mezzi pesanti è stato quello di una settimana fa verificatosi lungo la strada provinciale 79 al confine fra i comuni di Artena (provincia di Roma) e Cori (in provincia di Latina). Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e dal comando di Roma. I soccorritori sono stati impegnati per due ore per riuscire a estrarre uno dei due autisti rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina di guida.