Rebibbia, detenuto si impicca in cella a 30 anni: sarebbe uscito tra sei mesi

Sarebbe uscito dal carcere tra sei mesi ma si è impiccato questa mattina nella propria cella. L'uomo, di orgine bengalese, aveva 30 anni e stva scontando una pena di due anni per rapina nel carcere di Rebibbia a Roma. Si tratta dell'ottantaduesimo suicidio dall'inizio dell'anno, un numero mai così alto negli ultimi 10 anni.

Roma, Metro C: la fermata ai Fori sarà pronta per il Giubileo

La pena terminava tra sei mesi

L'uomo, 30 anni di origine bengalese, aveva una condanna a meno di due anni per concorso in rapina. In primo grado era stato lasciato fuori dal carcere, ma a luglio in appello per un residuo di pena di un anno era stato portato nel carcere di Rebibbia. Sarebbe dovuto uscire il prossimo luglio ma stamattina si è impiccato in cella.

Roma, il mistero del detenuto che "non si sveglia" da 4 mesi: lo strano caso a Regina Coeli

Emergenza carceri, muore un detenuto ogni 4 giorni

Con 82 persone che si sono tolte la vita, il 2022 è stato l'anno record nero per i suicidi in carcere negli ultimi dieci anni. Significa che quest'anno si è tolto la vita un detenuto ogni 4 giorni. Un tasso di incidenza che è ben 16 volte più alto rispetto a quello della popolazione comune: l'Italia è infatti considerata tra i paesi europei con il più basso tasso di suicidi (sono 0,67 ogni 10mila abitanti). Tuttavia è al decimo posto tra quelli con il più alto tasso di suicidi in carcere.

Un'emergenza silenziosa del sistema carcerario italiano che si aggiunge alle inchieste della magistratura su abusi da parte delle forze dell'ordine penitenziarie come nel caso del carcere Santa Maria Capua Vetere.

Pretendeva massaggi e caffè a letto dalla mamma, figlio (di 44 anni) assolto dopo tre anni di processo