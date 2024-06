Nel quartiere Alessandrino di Roma è nata una nuova Radio: " Underpark Radio"

Da ieri giovedì 13 giugno la splendida terrazza del Casilino Sky Park nel cuore del quartiere romano Alessandrino sarà la temporary location di un nuovo ambizioso progetto radiofonico. UnderPark Radio è la nuova radio fruibile web e dal vivo, sorta con l’obiettivo di offrire una programmazione di musica underground e indipendente trasversale per la cittadinanza e uno spazio di incontro e condivisione per gli artisti. Il palinsesto seguirà i connotati di una radio di flusso, seguendo la programmazione di eventi del Casilino Sky Park a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Fusolab fino a settembre 2024 e gestendo autonomamente la programmazione di alcuni eventi di musica dal vivo, come la serata inaugurale, affidata al format Punk Rock Night.

IL PROGETTO.

Il progetto, prodotto dal giovane hub di comunicazione e produzione audiovisiva Red Factotum, è diretto da Emanuele Tacchia, che firma la direzione artistica, e dalla station manager Serena Spanò. I giovani direttori hanno le idee chiare su questa realtà ancora in divenire, ponendosi come mediatori tra i migliori artisti, programmatori, addetti ai lavori e speaker della capitale, al fine di creare uno spazio attivo di dialogo, socialità e confronto artistico. Alcuni degli speaker confermati per questa prima stagione estiva sono il giornalista musicale Giuliano Girlando che porterà on air il format di Nemo Rock in Patria per L’Espresso, il critico musicale Riccardo De Stefano, l’attrice e creator Giulia Renée, i conduttori e podcaster Manuel Manfrè e Flavio Toma, la speaker Sara Mecatti, lo speaker e autore Michele Piramide, il giornalista Giovanni Lembo e il suo team per Preferito Cinema Show e l’attore Fabrizio Ciavoni.

Per la stagione estiva, format già collaudati si alterneranno a format creati ad hoc e a semplici intermezzi di talk radio, che accompagneranno gli aperitivi dei numerosi frequentatori del Casilino Sky Park, dalle ore 18 alle 21.

La trasversalità dei format proposti, dedicati al cinema, all’informazione musicale, all’intrattenimento, all’info-tainment culturale, è il tratto distintivo di UnderPark Radio, nella volontà di costruire una community più inclusiva e più curiosadelle novità artistiche altrimenti abbandonate al silenzio stampa. Intermezzi giornalistici, jingle e ottima musica, invece, accompagneranno le giornate degli ascoltatori web, direttamente dal sito ufficiale della radio, ma lo slogan ufficiale, “vieni a vedere la radio”, è un costante invito all’incontro dal vivo dalla terrazza panoramica adiacente al Centro Commerciale Casilino.