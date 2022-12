Piogge e allagamenti al Prenestino, i residenti non aspettano: «Ripuliamo noi a mani nude i tombini»

Si contano ancora i danni a Roma per le violente piogge e le bombe d’acqua che l’hanno attanagliata l’ultima settimana. I disagi delle piogge continuano anche in questi giorni come allagamenti di strade e sottopassaggi che non riescono a drenare l’acqua. E’ quello che sta succedendo anche in varie strade del Prenestino dove i tombini e le caditoie sono intasate da spazzatura e foglie e i residenti hanno dovuto risolvere i problemi da soli: «Questa é la situazione su via Acqua Bullicante - dice Davide fotografando il tombino - a mani nude sono state rimosse le foglie dai tombini per far defluire l’acqua, via della Marranella si trova nelle stesse condizioni, assessore Edoardo Annucci attendiamo interventi urgenti» conclude il membro del Gruppo di Quartiere Sei del Prenestino DOC chiedendo interventi rapidi alle istituzioni del V municipio.

«Il problema in questo periodo è che ci sono pozzanghere d’acqua enormi ovunque - replicano Marco e Cristina - e con le foglie sui marciapiedi si rischia di scivolare, cadere e farsi molto male». Intanto in via Roberto Malatesta è partito l’ennesimo cantiere per la riqualificazione della piazza che riguarderà una “zona di ombra in struttura metallica” posto nella parte est (lato Bullicante). Molti cittadini hanno rumoreggiato: «Sono stati stanziati 148mila euro solo per quest’opera? non c'erano altre priorità», c’è invece che ha ironizzato dicendo: «Si sono resi conto che mancano le luci perpetue ed i porta vasi?». «Essendo un’opera onerosa i fondi saranno destinati soltanto al completamento di questa» hanno replicato invece seri dal municipio.