Venerdì 30 Dicembre 2022, 13:00

I versi in romanesco ottocentesco del Belli trasformati in strofe di canzoni degli anni duemila dal gruppo Ardecore saranno i protagonisti del concerto gratuito in programma l’1 gennaio alla biblioteca Vaccheria Nardi di Colli Aniene per salutare il 2023. L’esibizione del complesso guidato da Giampaolo Felici, sospesa tra la lingua della Roma papalina e le musiche dei nostri giorni, inizierà alle ore 16 nella sala letture della biblioteca di via di Grotta di Gregna 37, con canzoni costituite dai sonetti del poeta romanesco per eccellenza rielaborati in chiave rock e folk, ma nel rispetto del loro stile originario.

L’evento, inserito nel calendario degli appuntamenti della manifestazione Roma Capodarte 2023 organizzata dal Campidoglio, offrirà un inedito accostamento tra antico e moderno in un mix di musica e recitazione basato su 28 sonetti del Belli trasformati in altrettante canzoni. Queste poesie musicate fanno parte dell’album degli Ardecore ‘996 – Le canzoni di G.G. Belli’, progetto artistico costituito da un doppio album che raccoglie appunto i 28 sonetti belliani rivisitati e arrangiati musicalmente dalla band romana.