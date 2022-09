Roma, rapina choc al Pigneto: donna aggredita davanti alle amiche

Rapina choc al Pigneto. Una donna di 53 anni, questa notte, è stata aggredita da due sconosciuti che l’hanno malmenata riuscendo così a strapparle la borsetta. È stato necessario l’intervento di un’ambulanza.

La vittima era in compagnia di alcune amiche, ma i banditi non hanno desistito agendo lo stesso, anche se la donna era in compagnia. L’ennesimo colpo al Pigneto è accaduto su via Macerata, verso le 2 di notte.

La comitiva era appena uscita da un locale notturno dove si era divertita e passato alcune ore in compagnia. Poi, le donne sono uscite su via Macerata. La signora di 53 anni è stata aggredita perchè l'ultima della comitiva. I due l’hanno bloccata con la forza prendendole la borsa.

Il personale dell’ambulanza ha portato la vittima all'ospedale San Giovanni. L’intervento dei paramedici è servito soprattutto perchè la donna era in un forte stato di choc.

Gli agenti della volante giunta sul luogo del reato hanno diramato via radio l’allarme per la ricerca dei banditi.

La rapina di stanotte è solo l’ultima di una lunga serie. Spesso i residenti si sono lamentati della criminalità che si annida nel quartiere. Gli abitanti hanno anche fatto degli esposti dove hanno descritto i giri di droga, i ferimenti fra trafficanti e le rapine ai passanti.