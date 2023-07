Piazza dei tribuni smatella il mercato per la riqualificazione

Addio al mercato del Quadraro, trovato l’accordo e ora si prepara a lasciare il quartiere. A firmare il protocollo d’intesa con la società Filo srl (proprietaria dell’area dove per decenni si svolgeva il mercato) il municipio VII che procederà con la rimozione dei banchi e alla successiva riqualificazione. “All’interno di quel mercato ci sono alcuni chioschi abbandonati, ci sono persone senza fissa dimora che verranno prese in carico dai servizi sociali, già allertati. E’ informata anche la polizia locale che dovrà procedere alla cessazione delle utenze ancora attive. E ora attendiamo che la proprietà ci dica quando sono pronti con la loro ditta per avviare le rimozioni”, a dichiararlo il presidente Francesco Laddaga.

Da qui la necessità di trovare un accordo con la società privata che, eseguito lo sgombero e la rimozione dei banchi, dovrà fornire entro 90 giorni un progetto di riqualificazione della piazza. Nel corso del tempo i residenti del Quadraro avevano smesso di frequentare il loro mercato che era passato, dalle originarie 37 licenze, ad avere appena 8 chioschi attivi.

“L’assessora al commercio Silvia Pieri si sta interessando della ricollocazione degli esercenti che erano rimasti in piazza dei Tribuni – ha spiegato Laddaga – dal punto di vista operativo, la prima cosa che faremo sarà rimuovere i banchi che hanno le saracinesche abbassate e quelli che sono occupati”.

E per i banchi ancora in funzione? “La prossima settimana verrà approvato il piano del commercio a cui seguiranno dei bandi. Gli operatori rimasti in piazza dei Tribuni potranno parteciparvi”. Quindi potrebbero avere un futuro lontano dal Quadraro. E sul futuro della piazza? “Abbiamo riscontrato da parte della proprietà l’interesse a confrontarsi con residenti e comitati, per fare in modo che il progetto di riqualificazione non sia calato dall’alto” ha specificato Pieri. Andrà presentato entro 3 mesi dallo sgombero e condiviso anche con il Campidoglio.