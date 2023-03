Martedì 28 Marzo 2023, 06:53 - Ultimo aggiornamento: 06:56

Vetri distrutti, specchietti divelti e fiancate rigate. Con una sequenza di 15 macchine è scattato l'allarme nel quadrante di piazza Bologna la notte di sabato. L'amara scoperta dei proprietari delle macchine vandalizzate domenica mattina. Quando poi sono scattate le denunce ai carabinieri e alla polizia di zona. Nessuno ha visto o sentito nulla. Anche perché: «Con la musica e gli schiamazzi del week end, sarebbe stato difficile avvertire il rumore dei vetrini che venivano spaccati e distinguerlo da quello delle bottiglie lanciate a terra» spiegano i residenti ora spaventati e preoccupati. Intanto, le auto che sono state distrutte erano parcheggiate tra via Catania, via Catanzaro, via Belluno e via Arezzo. Da quanto accertato fin qui, almeno 15 sono state quelle prese di mira.

L'ALLARME

«Non è stato rubato nulla e non c'è stato neanche alcun tentativo di furto» precisa Emanuele Iannuzzi, del comitato di quartiere Piazza Bologna. «Un elemento molto significativo anche se - sottolinea - non abbiamo capito il motivo. Questo spetta stabilirlo a chi indaga. La preoccupazione del quartiere adesso è che non si tratti di un caso isolato, ma che sia una nuova moda e che nelle prossime settimane altre macchine possano fare la stessa fine». Il sospetto al momento, per quanto raccolto fin qui, è possibile che possa trattarsi di una bravata: forse, la serata di un gruppetto di ragazzi degenerata.

«Si tratterebbe - commenta Iannuzzi - di un ennesimo episodio di malamovida. Non possiamo escludere nulla ma il fatto che non manchi nulla dalle macchine, che non sia stato rubato nulla, per noi è molto sospetto».

I militari procederanno con la visione delle telecamere di video sorveglianza della zona. Ieri è stato eseguito un primo sopralluogo lungo le strade dove sono stati segnalati i danneggiamenti. Mentre, secondo i primi accertamenti, il raid sarebbe stato messo a segno tra le 3 e le 6 del mattino.

Sebbene la zona sia molto frequentata, soprattutto durante il week end, nessuno ha visto o sentito nulla. Infine, l'ipotesi, è che i vandali abbiano utilizzato un sasso per centrate i finestrini e rigare le fiancate.



IL PRECEDENTE

La scorsa settimana - tra il 17 e il 20 marzo - erano state prese di mira le auto parcheggiate nella zona di San Lorenzo. Il raid era avvenuto in via di Porta San Lorenzo, poco distante dalla stazione Termini. Per due mattine consecutive, un uomo aveva distrutto i finestrini di cinque auto. Ma in quel caso, le macchine erano state svaligiate di quanto contenuto all'interno. La mattina del 20 marzo via di Santa Bibiana aveva addirittura dato fuoco a una macchina. Non appena era scattato l'allarme, i poliziotti di zona lo hanno fermato e arrestato in flagranza di reato: il ladro è un senza dimora, uno straniero di origini indiane di 38 anni.