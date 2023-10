San Lorenzo, degrado e rischio aggressioni: blitz interforze al Parco dei Caduti

Degrado, rischio aggressioni. Blitz per la sicurezza questa mattina al Parco dei Caduti del 19 luglio 1943. L'intervento interforze è avvenuto a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

Diverse liti, episodi di violenza si sarebbero succeduti negli ultimi tempi nel parco, come segnalato dai residenti della zona. Non ultima, a preoccupare i cittadini, è la presenza di senzatetto che infastidirebbero gli avventori del parco. Ultimo episodio quello in cui una bambina che giocava con la madre è stata avvicinata e infastidita. La scena è stata notata da due ragazzi che portavano a spasso il loro cane e hanno avvertito le forze dell'ordine.