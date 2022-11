Giovedì 3 Novembre 2022, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 15:45

Il tetto del capannone che stava riparando si è aperto improvvisamente sotto i suoi piedi. Un volo di sette metri non ha lasciato scampo ieri mattina ad Ottorino Pacca, 41 anni. La tragedia è avvenuta a Setteville di Guidonia, in via Fogazzaro, nel magazzino dell'azienda edile di famiglia. Un dramma che in pochi secondi ha travolto il padre, titolare della ditta, che in quel momento si trovava lì, a pochi metri. Inutili i soccorsi. Quando è arrivata l'equipe del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ottorino Pacca, Rino per tutti, è morto sul colpo.

#Genova, uomo ucciso da una #freccia: Mirando Romero era padre da un giorno ed era uscito per festeggiare https://t.co/gVRtCLsKlX — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) November 3, 2022

Genova, scaglia freccia con una balestra e uccide un uomo in strada: si era lamentato di una lite troppo rumorosa

Ottorino Pacca, la tragedia alle 11.30 del mattino

Sul posto, subito dopo, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Guidonia e, per tutte le verifiche tecniche del caso, il personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della Asl Roma 5. Erano circa le 11,30 quando il tetto del capannone ha ceduto improvvisamente. Ottorino Pacca, secondo una prima ricostruzione, era impegnato insieme ad un altro operaio a rimuovere dei pezzi della copertura. La caduta all'interno della struttura in corrispondenza della zona in cui era parcheggiato un mezzo dell'azienda. L'intervento al tetto era praticamente finito, tanto che l'altro compagno di lavoro era già sceso giù da qualche secondo quando è avvenuto il crollo. E' stato inutile anche far alzare in volo un'eliambulanza, arrivata sul posto ma tornata indietro dopo che il personale del 118 ha verificato che per Ottorino Pacca non c'era più nulla da fare. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha dispoto l'autopsia. Ottorino Pacca lascia la moglie e tre figli piccoli con i quali abitava a Fonte Nuova. La sua famiglia, residente nel vicino quartiere romano di Case Rosse, è conosciuta e stimata in tutta la zona. Il padre, Mario Pacca, è il presidente dell'Asd Setteville-Case Rosse Calcio, una passione condivisa dallo stesso Rino Pacca che ne era vicepresidente. Un mondo, quello calcistico di Guidonia Montecelio e dintorni, che ha subito espresso profondo cordoglio per terribile perdita. Ci stringiamo al dolore della famiglia Pacca per la prematura perdita di Ottorino è il messaggio dell'Asd Ferraris Villanova 1956 -. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie, ai figli, al padre con il quale mandava avanti la società del quartiere, alla società esprimiamo massima vicinanza. Il mondo del calcio locale è in lutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ravenna, trovato morto tra i frutteti un cacciatore: ipotesi omicidio. L'uomo era scomparso da sabato pomeriggio