Via due vecchi cavalcavia che saranno sostituiti da uno nuovo, creazione delle complanari all'autostrada Roma-Napoli con nuove rampe e rotonde per dare, finalmente, un accesso diretto all'area delle Vele di Calatrava all'autostrada per Napoli in vista del Giubileo 2025 ma con un occhio anche a Expo 2030. Un investimento da 24 milioni con i cantieri che partiranno entro l'estate per concludersi nel 2024. Sono le opere di riqualificazione del quadrante di Tor Vergata dove è previsto lo svolgimento di molti degli eventi legati al Giubileo e che, se Roma vincerà la corsa di assegnazione, sarà la sede di Expo 2023. Grandi eventi a parte, però, questo progetto migliora l'accessibilità sia all'ateneo di Tor Vergata sia, soprattutto, al Policlinico universitario. In particolare, sarà creato ex novo un tratto di strada che da opera incompiuta, diventerà un importante snodo di collegamento in entrata e uscita da Roma.

L'INTESA

I lavori saranno realizzati ad Anas dopo che la Giunta Gualtieri ha approvato la convenzione che sarà sottoscritta nei prossimi giorni e che, quindi, darà il via ai lavori subito dopo la conclusione di una conferenza di servizi. Nei disegni del Campidoglio i cantieri dovrebbero partire entro l'estate per concludersi nella seconda parte del prossimo anno. Nello specifico, il progetto varato dal Campidoglio prevede il completamento delle due complanari, di destra e di sinistra, rispetto all'autostrada Roma-Napoli con l'apertura di apposite rampe di entrata e di uscita. Poi, un nuovo cavalcavia da costruire a via di Passo Lombardo e la demolizione di altri due ponti al di sopra dell'autostrada.

Subito dopo la firma del contratto fra Anas e Comune, verrà convocata la conferenza di servizi decisoria che entro poche settimane dovrà approvare il progetto definitivo con il cantiere che dovrà terminare entro ottobre del prossimo anno, mentre i lavori si svolgeranno principalmente di notte. L'investimento di 24 milioni di euro è aggiuntivo a quelli già messi in calendario per il Giubileo e, a parte l'Anno Santo e Expo, è destinato a migliorare l'accesso sia al Policlinico che all'Università di Tor Vergata.

«Il progetto sul quadrante di Tor Vergata è il naturale completamento di un lavoro rimasto in sospeso», spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini. «La creazione della viabilità complementare allo svincolo autostradale avrà sicuramente un impatto positivo per il Giubileo e speriamo anche per Expo 2030, ma ha soprattutto il pregio di migliorare l'accesso all'ateneo di Tor Vergata e, in particolare, al Policlinico Universitario. La zona - prosegue Segnalini - era già stata oggetto di un progetto di grande interesse con la realizzazione del complesso delle Vele di Calatrava. Quest'ultimo non venne ultimato e perciò la zona porta i segni del mancato compimento fin dal 2010. Per questo con il Sindaco Gualtieri abbiamo voluto dare impulso al progetto. La futura realizzazione - conclude l'assessore Segnalini - avrà quindi l'obiettivo di sanare questo "debito urbanistico" e di valorizzare per il futuro l'area di Tor Vergata, sia in vista dei grandi eventi puntuali, sia per la quotidianità degli utenti dell'Università, del polo ospedaliero e delle zone residenziali e commerciali».