Lotteria Italia, i biglietti vincenti a Roma: 2,5 milioni di euro all'Autogrill Tiburtina

Lotteria Italia 2023, vincite milionarie a Roma. È stato centrato presso l'Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana della A24 il secondo premio del valore di 2,5 milioni di euro. Una vincita che ha sorpreso i responsabili dell'esercizio: «A dirci che eravamo la ricevitoria dove è stato vinto il secondo premio è stata una cliente» spiegano ad Agipronews.

Lotteria Italia, in Umbria solo sei premi da 20mila euro a Fabro (tre), Perugia e Cascia (due)

A festeggiare è il possessore del tagliando L 486158, che sarebbe stato acquistato direttamente fuori da un benzinaio. «Un cliente ci ha detto di aver comprato i due tagliandi successivi a quello vincente qua fuori, quindi è probabile che abbia fatto così anche il vincitore. In questa edizione abbiamo venduto circa 1500 biglietti». Essendo ubicata nel tratto iniziale dell'autostrada, appena fuori dal centro storico di Roma, l'area di servizio è frequentata sia da persone di passaggio che da lavoratori i quali percorrono solo pochi chilometri. Difficile, quindi, sapere se il vincitore sia uno del posto o un frequentatore occasionale.

La vincita a Fonte Nuova

È stato centrato a Fonte Nuova, in provincia di Roma, il terzo premio della Lotteria Italia 2022 da 2 milioni di euro. «Stamattina appena sveglio ho ricevuto il messaggio di una cliente che mi annunciava che la vincita del terzo premio era arrivata nel mio esercizio e che solo per tre numeri non era lei la vincitrice» spiega ad Agipronews Valerio Vitelli, figlio del titolare del Bar Pasticceria Vitelli in Via Palombarese, 370. Per il momento il possessore del fortunato biglietto non si è ancora fatto vivo, ma il vincitore dovrebbe essere uno del posto. «Penso che il vincitore sia un cliente abituale del bar. Spero si faccia vivo anche per un caffè e che sia una persona che abbia bisogno dell'importo vinto. Per il mio locale è la prima vincita così rilevante, ci siamo spinti fino a 50 mila euro con il SuperEnalotto, ma fino a ieri sera niente di così eclatante». Il tagliando L 349605 secondo il signor Vitelli è stato venduto proprio negli ultimi giorni. «Vedendo la serie penso al 4 gennaio, ma comunque a ridosso del rush finale».

Il terzo biglietto a Roma

Quattrocento metri, meno di cinque minuti a piedi: è la distanza che separa l’edicola di piazza Giovine Italia a Roma, dove è stato staccato il tagliando E 004737 da 1,5 milioni di euro, e la tabaccheria dove lo scorso anno venne vinto il primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia. «Non ho idea di chi possa essere il vincitore, ma sicuramente ho venduto il biglietto tra fine novembre e inizio dicembre. In totale ne ho staccati circa 250: c’è stato qualche turista, ma la maggior parte dei tagliandi è stata acquistata da clienti abituali», ha spiegato ad Agipronews il titolare, Roberto D’Itri. Per l’edicola si tratta «della prima vincita importante alla Lotteria Italia», ma il quartiere si conferma fortunato: lo scorso anno, il primo premio da 5 milioni di euro, venduto da un distributore di Roma, finì nella tabaccheria Pasquetti di viale Mazzini.