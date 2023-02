Roma, nel liceo Benedetto da Norcia al Prenestino al viale attività sul progetto "Scuole aperte il pomeriggio"

Nel liceo Benedetto da Norcia parte il progetto “Scuole aperte il pomeriggio”. Dopo l’evento inaugurale dello scorso novembre di “Roma scuola aperta” promosso dal Campidoglio e riguardante l’anno scolastico in corso, il liceo del V municipio in zona Tor de Schiavi a due passi dalla Prenestina comunica agli studenti alle famiglie e a tutti i cittadini che volessero partecipare l'inizio delle delle attività. Un progetto che si prefigge in primis di tenere aperte la scuole in orario pomeridiano per favorire la socializzazione e attivare laboratori gratuiti per gli alunni e le alunne degli istituti, di allargare la partecipazione alle famiglie facendo promozione culturale e far conoscere il patrimonio storico-artistico della città di Roma e quindi organizzare momenti di reale condivisione fra famiglie, insegnanti, alunni e alunne e tutto il personale scolastico per tornare a far rivivere la scuola come luogo di incontro e di socializzazione.

Un progetto gratuito a 360 gradi con delle attività svolte in orario pomeridiano presso il Liceo Benedetto da Norcia nella sede centrale di Via Saracinesco 18 che però non ha dimenticato di coinvolgere anche i cittadini della "Terza Età “. Infatti a loro sono stati dedicati una serie di corsi come quello sulla corretta alimentazione, alfabetizzazione informatica sul computer e sul corretto uso dei telefonini per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione quali prenotare visite sanitarie e ricette dal medico di famiglia, interfacciarsi con i propri familiari ed amici. Inoltre per loro sono previsti anche corsi di danza irlandese, di canto, musica jazz, elettronica e pianoforte. Saranno attivati laboratori per la conoscenza del pianeta e dello spazio, di archeologia e verranno organizzate visite guidate ai monumenti sul territorio. Da oggi sono aperte le iscrizioni sul sito del liceo.