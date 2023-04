Incendio allo scalo di San Lorenzo, chiusa la tangenziale: traffico in tilt

Incendio allo Scalo di San Lorenzo, zona centrale di Roma. Grande appresione tra i passanti, che sotto la tangenziale hanno visto alzarsi una colonna di fumo. Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato lo scoppio del rogo. In molti hanno cercato di ripararsi dalla nube che si è sparsa intorno.

Incendio allo scalo di San Lorenzo, cosa sappiamo

Sembra che una roulotte abbia preso fuoco. In quella zona, diversi sono i mezzi di questo tipo spesso parcheggiati. Inoltre, un'ambulanza è partita di corsa dopo l'incendio. Si teme che nella roulotte ci fosse qualcuno.

Traffico

Un camper parcheggiato in via dello Scalo di San Lorenzo è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 18.18 per cause ancora da accertare. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco, insieme ai poliziotti. Le fiamme alte e il fumo denso hanno costretto a chiudere al traffico la tangenziale appena sopra. Caos in strada e traffico in tilt.