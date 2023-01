Ilaria, da Primavalle a Settecamini e il mio amore sconfinato per i cani

Quella tra Ilaria e Tea è una storia che parte da lontano. Una storia comune a tanti padroni di tanti "amici pelosi" (in questo caso cani, ndr) legati da un’unico “filo” indissolubile, il loro sguardo e sopratttuto l'amore incondizionato per i padroni. «Ho lavorato da sempre nell’ambito della scuola con i bambini - inizia a raccontarsi Ilaria - da almeno sei anni li aiuto nel pre-scuola, doposcuola, nei compiti e per le ripetizioni, ma ho sempre avuto un amore smisurato verso i cani che ho vicino dai miei 6 anni. Ma il colpo di fulmine verso la figura di educatrice cinofila è scoppiata due anni e mezzo fa, quando ho incontrato Tea e ho intrapeso il percorso nel centro Un lavoro da cani (di Andrea e Paolo in in via Cercemaggiore a Settecamini, ndr)». Il primo cane Ilaria lo ebbe quando abitava in campagna, Rocky, un meticcio enorme di 60 chili che per 13 anni fu il suo compagno di giochi, accompagnato qualche anno dopo dalla sua seconda amica pelosa Shanti, una golden retriver: «Dopo qualche anno insieme, Shanti rimase sola perchè Rocky a 13 anni ci lasciò, ma a farle compagnia apparve Sally una meticcetta (mezza labrador) che si presentò da sola davanti la porta sempre in campagna (probabilmente era scapata da una brutta situazione), che però le tenne compagnia solo 15 giorni, perché Shanty a nove anni per una gravissima insufficienza renale non ce la fece (era i secondo cane che "perdeva Ilaria")». Dopo Rocky e Shanty, Sally (che adesso ha nove anni e vive con i genitori di Ilaria) era un cagnetta difficile che non è riuscita mai a relazionarsi con gli altri cani, all'epoca ricorda Ilaria, aveva segni di morsi, il pelo consumato sul collo presumibilmente da una catena e calli d’appoggio sui gomiti ma Ilaria ruscì a farla diventare una cagnetta esmplafe e in salute. E' in quel momento che andando a vivere da sola nella sua vita arriva Tea, circa due anni e mezzo fa, quella che sarebbe stata ed è l'amica inseparabile. «E' partito tutto da unannuncio - racconta emozionandosi ancora Ilaria - c’erano dei cuccioli in campagna in mezzo al niente nel viterbese, sono andata a prenderla quando era ancora uno scricciolo di 45 giorni con almeno 30 zecche addosso e piena di vermi probabilmente era stata svezzata a pasta asciutta e avanzi, è stata dura rimetterla in sesto ma ce l'ho fatta». Da quel momento Ilaria capì la sua vera vocazione e quello che sarebbe stato il suo vero lavoro l'educatrice cinofila: «Feci il mio corso da Polo e Andrea, un lavoro sin da subito difficile con cani in recupero comportamentale, fobici, aggressivi però vedere la loro trasformazione e il loro reinserimento dentro casa è una sensazione indescrivibile - continua Ilaria - da quando è arrivata Tea ho cambiato anche il mio progetto di vita, che fino a qualche tempo fa era quello di lavorare in ambito scolastico avendo una prima laurea magistrale in antropologia culturale (ne sta prendendo una seconda magistrale in storia, ndr)». Ilaria e Tea sono diventate inseparabili, sul lavoro a casa, ai concerti, alle sagre, nelle uscite con glia amici, nei pub, nei bar, dovunque possa entrare, dove non può resta a casa tranquilla da sola, è talmente abituata ai rumori e in mezzo alla gente che sui mezzi dorme. «E' diffidente e non ama essere toccata dagli estranei - conclude la sua padrona - ma quando sta con me è tranquilla. Le ultime feste siamo le abbaimo passate tutte insieme, Natale e Capodanno compreso con tanti amici e altri cani. Per me è un piacere non è un sacrificio passare una serata con lei potrei anche rinunciare ad uscire, lei adesso è la mia compagna di vita, il mio principale strumento di lavoro, la mia principale collega, viviamo in simbiosi, quando arrivi a questo punto diventa un stile di vita. Per adesso la mia vita è questa, da grande si vedrà (scherza Ilaria sorridendo) ma non posso pensarla senza cani per adesso ho già vinto».