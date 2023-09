Roma, il ragazzo "spacca-auto" a San Lorenzo colpisce ancora. «Specchietti rotti e marmitte rubate, è un incubo»

Questa mattina a San Lorenzo precisamente su via di Porta Labicana, strada costeggiante le mura Aureliane, il ragazzo "spacca-auto" colpisce ancora. «Riesce a scappare sempre, ora è toccato a me con un vetro rotto e anche una maniglia rubata, ma domani accadrà ad un altro», dice il giovane "sfortunato". Ma non solo: proprio due giorni fa, alcuni residenti avevano segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Denunciando un ragazzo ignoto che la sera si diverte a spaccare finestrini e a rompere gli specchietti retrovisori. Oggi commenta una donna: «Ma ancora non lo hanno preso? Io abito qui a via di Porta Labicana e solo alle mie macchine 3 specchietti rotti e marmitta rubata».

Questo incubo il quartiere San Lorenzo lo vive dal mese scorso. Diverse sono state le chiamate al numero unico per le emergenze che richiedevano un intervento per un forte rumore di vetri infranti.

Sul posto gli agenti del commissariato Porta Maggiore di polizia hanno trovato il proprietario di una vettura lasciata in sosta su via di Porta Labicana. Accanto a lui i vetri del finestrino appena spaccato dall'uomo. Del vandalo nessuna traccia.