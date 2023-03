Eramsus Career a Roma, il lavoro dopo la scuola: il liceo Amaldi presenta in Campidoglio il progetto europeo

Una rete europea di scuole di cinque differenti paesi che mettono in comune buone pratiche ed esperienze formative dei propri sistemi scolastici per offrire agli studenti delle superiori, ormai prossimi al diploma, una prospettiva di concreto inserimento nel mondo del lavoro, illustrando con l’ausilio di docenti e realtà imprenditoriali quali settori occupazionali siano oggi più attrattivi in Europa sia per chi andrà all’università, sia per quanti cercano da subito un impiego.

È l’obiettivo del progetto Erasmus C.A.R.E.E.R., acronimo inglese di Adaptability to the labouR markEts with local, national and Eu backgRound, che verrà presentato domani 3 marzo alla Protomoteca del Campidoglio a partire dalle ore 10. L’iniziativa, finanziata da Bruxelles attraverso fondi Erasmus Plus, prevede il coinvolgimento degli istituti superiori ‘Erdington Academy’ di Birmingham nel Regno Unito, della ‘Scuola Professionale do Alto Minho Interior’ di Paredes de Coura in Portogallo, del college ‘Octavian Goga’ di Sibiu in Romania, della scuola ‘Martyr Zeynep Sagir Anatolian’ di Ceyhan in Turchia e, per l’Italia, del liceo ‘Edoardo Amaldi’ di Roma.

Il progetto interesserà più di 100 studenti e 30 docenti provenienti dalle scuole di Inghilterra, Portogallo, Romania, Turchia e Italia, di cui 23 studenti e 8 docenti appartenenti al liceo Amaldi di Tor Bella Monaca guidato dalla preside Maria Rosaria Autiero, istituto che vanta una pluriennale esperienza nel settore Erasmus. Il partenariato tra gli istituti di C.A.R.E.E.R. prevede la cosiddetta mobilità degli studenti che, a turno, andranno a visitare paesi e scuole di questa rete Erasmus per sviluppare capacità interpersonali, relazionali e comunicative, anche in lingua straniera. Durante le visite verranno organizzate attività didattiche e workshops incentrati sull’analisi della nuova situazione economica europea, identificando aspetti positivi e negativi con tecniche di problem setting e problem solving; contestualmente si cercherà anche, con la collaborazione di rappresentanti del mondo produttivo dei singoli paesi europei, di affinare le capacità imprenditoriali dei giovani, con l’obiettivo di rispondere al meglio alle richieste del mercato del lavoro odierno e tenendo conto soprattutto dei settori industriali che caratterizzano ogni paese partecipante.

“Ogni mobilità Erasmus è un’occasione di crescita personale e di arricchimento culturale, sia per gli studenti sia per i docenti – spiega la professoressa Maria Peluso, referente Erasmus del liceo Amaldi -. L’incontro che si svolgerà a Roma per presentare C.A.R.E.E.R. ci incoraggia ancora una volta a proseguire sulla strada delle collaborazioni Erasmus, che sinora ci hanno consentito di allargare gli orizzonti formativi dei nostri studenti ben oltre la tradizionale didattica, come in questo caso in cui siamo riusciti a dare concretezza ai bisogni dei ragazzi nella difficoltosa ricerca della propria strada per il successo professionale”.