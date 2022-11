Roma, "Daje Alberi": ecco l'associazione che si occupa della cura del verde grazie ai suoi volontari

Riforestare le strade di Roma affidando la cura e l’innaffiamento a volontari, residenti e commercianti per due anni, stimolando la socialità.

È l’obiettivo dell’Associazione di tutela ambientale Daje de Alberi che ha organizzato un grande evento per sabato 19 novembre. Appuntamento alle ore 10 a piazza Winckelmann dove prenderà il via la messa a dimora di 36 nuovi alberi in diverse strade del quartiere Nomentano: Via Boldetti, Via Lanciani, Via Ungarelli, Via Marliano, Via Tommasini, Via Gatteschi, piazza Marucchi).

L’evento rientra nel progetto di riforestazione e rigenerazione “Condivide Et Albera” con il patrocinio gratuito della Regione Lazio e dell’Assessorato all’Ambiente del II Municipio e la cooperazione fondamentale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. Il progetto, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, è sostenuto dalla Fondazione Capellino e si avvale della preziosa consulenza scientifica di Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura all’Università di Firenze. Saranno 150 i nuovi alberi messi a dimora entro dicembre 2023, 17 sono stati già piantati lo scorso inverno.

Per l’occasione sarà online il nuovo sito dell’Associazione: www.dajedealberi.com

Social: www.faceboook.com/dajedealberi - www.instagram.com/dajedealberi