Cocaina allo stato puro per un milione di euro: era nascosta nella carrozzeria di un’auto. Tre panetti ben stipati sul cruscotto, lato passeggero, al posto dell’airbag. È stata la polizia a fare la scoperta e a procedere al sequestro dello stupefacente. In manette è finito un romano di 35 anni che annovera già precedenti per droga.

Il tutto è avvenuto alle due della notte alla Borghesiana, periferia Est, quando gli agenti di una volante fermi a un check-point per un controllo di routine in strada, hanno intimato l’alt con la paletta a una Renault che sopraggiungeva. Ma l’uomo che è alla guida, sotto gli occhi increduli dei poliziotti, non solo non si è fermato ma ha proseguito la sua corsa per qualche decina di metri. Quindi ha bloccato l’auto ed è sceso dalla vettura come se niente fosse cominciando a camminare con tutta tranquillità. Naturalmente gli agenti lo hanno raggiunto chiedendo spiegazioni. «Agenti, che volete? Io sto solo passeggiando, quell’auto laggiù non è la mia». La sua risposta alle domande. Non basta.

LA PERQUISIZIONE

Ha provato ad accelerare il passo cercando di sfuggire ai controlli. Ma i poliziotti di certo non avevano dubbi sul fatto di averlo ben visto a bordo della Renault che gli era passata davanti poco prima. Un attimo e il 35enne ha persino gettato via le chiavi. Un gesto, anche quello, non sfuggito agli agenti. La pattuglia non perde altro tempo. Inizia a perquisire la vettura. Ed ecco che, agendo su una levetta, spunta fuori un nascondiglio nel cruscotto, uno di quei tanti doppiofondo in cui sono specializzati i carrozzieri al soldo dei narcos.

Dal cruscotto è stato levato l’airbag ed anche le altre guarnizioni in modo da fare spazio a tre panetti di cocaina. Il romano è stato arrestato. Intanto si indaga su altri trasporti sospetti, probabilmente organizzati allo stesso modo. Anche la zona dove è avvenuto l’arresto non è una zona qualsiasi: di recente sono stati effettuati altri rilevanti sequestri di droga.