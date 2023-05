Roma, cornacchie attaccano due donne tra corso Trieste e viale Libia. La paura dei residenti

Come nel celeberrimo film "Gli uccelli" di Alfred Hitchcock, a Roma, a Villa Leopardi, due donne sono state attaccate dalle cornacchie. A poca distanza da corso Trieste e viale Libia, nel parchetto antistante via Makallè le due donne, una deelle quali in compagnia del proprio cane, si sono ritrovate assalite dagli uccelli che – come ha raccontato Repubblica – in questo periodo sono nella fase di riproduzione con lo svezzamento dei pulli (piccoli non autosufficienti), che avviene in parte anche a terra.

Alla base di questo comportamento aggressivo verso l'uomo la probabile presenza del cane che può essere stato considerato una minaccia.

Non è il primo caso di attacco di una cornacchia: nel 2015, un piccolo stormo di questi uccelli era molto attivo in zona Trastevere.

L'anno dopo all'Eur dove l'aggressione su una donna le causò sette giorni di prognosi. Anno 2017, attacco a una professoressa del liceo Vivona e nel 2020 i vigili urbani del Tintoretto furono obbligati a chiudere gli accessi al parco Falcone e Borsellino alla Montagnola per cornacchie molto aggressive a difesa di un nido.