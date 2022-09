Roma, consigliere Andrea Alemanni (Pd) aggredito: «Insulti e non solo da titolare cantiere»

Insultato e aggredito questa mattina il presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Alemanni, consigliere del Pd. L'aggressione, poi raccontata dal diretto interessato sulla sua pagina Facebook, è avvenuta questa mattina, quando Alemanni si era recato per un soprallugo a un cantiere stradale. L'episodio è accaduto nei pressi di piazza Bologna, precisamente tra via Lorenzo Il Magnifico e via Squarcialupo.

Aggressione consigliere PD: la denuncia

Alemanni ha descritto l'aggressione sulle sua pagina Facebook, pubblicando anche un video. L'esponente dem riferisce di essere stato prima insultato e poi di esser diventato bersaglio di un lancio di terra presa direttamente dalle caditoie. L'artefice dell'aggressione, secondo quanto riuferisce Alemanni, sarebbe stato un uomo, il quale si è qualificato come titolare della ditta incaricata di eseguire i lavori per conto del Municipio Roma II.

Su Facebook, Alemanni ha descritto l'aggressione da lui subita in un lungo post «non mi è mai capitato in 15 anni», al quale ha poi allegato un video in cui mostra come i lavori non fossero stati svolti con la precisione dovuta, e dice: «Questa dovrebbe essere una strada nuova e appena fatta, ma non è stata spazzata prima e quindi l'immondizia è finita nelle caditoie, la strada è nuova e appena rifatta ma l'asfalto si sta già avvallando e sfaldando. Le caditoie si stanno otturando per l'asfalto sfaldato in breccioline. Qui alla prima pioggia si farà un fiume che arriva fino alla stazione Tiburtina».

