Giovedì 8 Febbraio 2024

Il "centralino" dello spaccio funzionava anche come agenzia di collocamento. Dalla base operativa di San Basilio muoveva le fila della piazza di Colle Salario e Fidene e arruolava insospettabili pusher e corrieri, soprattutto gente disperata che aveva perso il lavoro e accettava di sbarcare il lunario anche in maniera piuttosto pericolosa. Come una mamma rimasta senza impiego e reinventatasi rider dell'organizzazione che andava a consegnare la coca a bordo della sua auto accompagnata dalla figlia minore. O l'ex manager del commercio sorpreso con una dose in macchina. Ma l'imprinting dato da tre romani di 28, 23 e 20 anni, arrestati dagli agenti del commissariato Esquilino, insieme con altre cinque persone, ai loro "cavalli" era quello di una qualsiasi attività di delivery con tanto di messaggi promozionali e offerte speciali. «Aperti dalle 12 alle 2, anche questa domenica, solo qualità top». "Centralinista", era Francesco M., il più grande dei tre, già ai domiciliari dopo essere stato coinvolto nell'operazione "Coffee bean", droga e ndrangheta in quel dei lotti di Sanba. Circostanza che non gli ha impedito di continuare a svolgere come se nulla fosse la sua attività.

Si faceva chiamare "Treno" dagli interlocutori, anche più di un centinaio in un giorno. «Aho ma quanno arriva? Devo partì con l'autobus...». Si lamentava per l'attesa un autista di linea che aveva fretta di portare i passeggeri verso Viterbo. Tra gli acquirenti figurava di tutto: dai professionisti, ai commercianti fino ai tossici più incalliti che, spesso, per ripianare conti in sospeso, si mettevano a disposizione per i giri di distribuzione. Sicuri dell'esclusività della piazza, Treno & co. affidandosi a telefonini intestati a prestanome stranieri, convinti di non essere ascoltati, pubblicizzano il loro prodotto: la cocaina. «Treno non vende sogni ma solide realtà», scimmiottava lo spot dei narcos di Roma Est rifacendosi a pubblicità popolari (e ovviamente legali). Seguiva il listino: 0,5 grammi «precisi» 30 euro; 1 grammo 50; 5 grammi 200 euro. Le indagini nascono nel corso del 2022 quando i poliziotti della squadra giudiziaria si imbattono in mamma e figlia dedite allo spaccio. Sorprende ai poliziotti la donna che confessa di non avere più un posto fisso e di avere ceduto all'offerta di favore favori a dei pusher: 150 euro per le consegne. Gli investigatori si mettono sulle tracce del giro e ripercorrendo a ritroso la rete dei consumatori si rendono conto che il business interessa in maniera pressoché esclusiva l'area del Colle Salario e di Fidene, nell'ottica della rigorosa spartizione tra le organizzazioni di zone e aree ben delimitate della città.«Anche a Sanba - spiegano inquirenti di lungo corso - la modalità delle tradizionali piazze di spaccio organizzate con le vedette e la custodia della droga in casa, esposta al via vai degli acquirenti, è stata quasi interamente sostituita dal sistema delivery che espone i sodali a rischi minori di essere presi. Piuttosto è più facile che venga fermato il singolo pusher». I poliziotti coordinati dalla Procura effettuano intercettazioni, localizzazioni satellitari e pedinamenti. I corrieri venivano mandati sul posto, a volte in luoghi più o meno fissi, altre con modalità concordate sul momento, a bordo di auto a noleggio, qualche volta con i veicoli personali. Al termine di mesi di indagini il pm Pierluigi Cipolla ha chiesto e ottenuto le misure di custodia cautelare per otto persone, due in carcere, cinque ai domiciliari con il braccialetto elettronico e una con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.